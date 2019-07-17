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18:24

Двух росгвардейцев задержали после попытки подбросить наркотики школьнику и вымогательства взятки

фото ЗакС политика Двух росгвардейцев задержали после попытки подбросить наркотики школьнику и вымогательства взятки

Правоохранители задержали двух сотрудников Росгвардии по подозрению в подбрасывании наркотиков и вымогательстве взятки у школьника, пишет «Фонтанка.ру».

По данным издания, 16-летнего подростка остановил наряд вневедомственной охраны и неожиданно нашел у него наркотики. Затем росгвардейцы потребовали у молодого человека взятку в 300 тысяч рублей за отказ от претензий. Сообщается, что школьник позвонил в дежурную часть управления МВД, когда снимал деньги с карты, и сообщил, что ему «подкинули наркотики и требуют деньги».

По словам источников издания в правоохранительных органах, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями «то ли кричал, то ли громко молился», вспомнив о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которому тоже подбросили наркотики. «В Москве за это генералов снимают! Нас точно всех употребят!» - приводятся слова начальника.

Правоохранители устроили засаду у тайного места, где школьник должен был оставить часть денег. В результате задержали двух сотрудников Росгвардии – Никиту Лаврентьева и Александра Бойкова. Им вменяют нарушение ч. 5 ст. 290 УК (взятка в группе при исполнении с вымогательством в крупном размере). Управление Росгвардии по Петербургу назначило служебную проверку, сообщили в ведомстве.

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18:40    
вот и чище стало в Петербурге

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