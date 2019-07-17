Власти Москвы снова отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян

Мэрия Москвы отказалась согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян на 27 июля на проспекте Сахарова, передает «МБХ медиа» со ссылкой на одного из организаторов акции Татьяну Сухареву.

По словам Сухаревой, столичные власти предложили провести мероприятие в Марьино, что не устроило организаторов. Они намерены обжаловать это решение вплоть до Европейского суда по правам человека. «Попытаемся согласовать массовые пикеты в центре, но к выходу на несанкционированный митинг не призываем», - сказала Сухарева.

Мэрия уже отказывала в согласовании акции, когда ее хотели провести 6 июля. Тогда в качестве альтернативы проспекту Сахарова и площади Суворова предложили Люблино.

Сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Крестину – обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. Девушки рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Многие высказываются в поддержку девушек, требуют изменить вменяемую им статью и призывают в целом обратить внимание на проблему домашнего насилия. В поддержку сестер высказался и лидер группы System of a Down Серж Танкян, заявив, что суды должны проявить к ним снисходительность. 11 июля стало известно, что следствие может возбудить уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна.