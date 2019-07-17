Снятые с выборов московские политики и их сторонники митингуют в центре столицы

Кандидаты в депутаты, протестующие против своего недопуска до выборов в Мосгордуму, снова собрались на Трубной площади, окруженные своими сторонниками. Лишенные звукоусиливающей аппаратуры, речи произносят поддерживаемые Фондом борьбы с коррупцией Илья Яшин и Любовь Соболь. Трансляцию ведет YouTube-канал Sotavision.

"Сотрудники полиции нас сегодня пытались предостерегать. Я в свою очередь предостерегаю сотрудников полиции. Воздержитесь от незаконных действий в отношении граждан, никаких разгонов здесь сегодня быть не должно", - заявил в начале своей длинной речи Яшин, одетый в спортивный костюм.

Акция, формально называемая "встречей с избирателями", пока проходит мирно. На текущей неделе состоялось уже две похожих встречи. В ходе каждой из них становилось известно о том, что Мосгоризбирком забраковал подписи в поддержку того или иного кандидата и, соответственно, отказал им в допуске до процедуры голосования. Юрист ФБК Любовь Соболь объявила и продолжает держать голодовку.

Своих депутатов москвичи изберут 8 сентября.