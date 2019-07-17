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19:46

Бортко: "Единая Россия" - партия "крупного капитала"

фото ЗакС политика Бортко: "Единая Россия" - партия "крупного капитала"

Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко уверен, что он сможет защитить интересы малого бизнеса. Для защиты бизнесменов кинорежиссеру, по его мнению, надо лишь пересесть из депутатского кресла в губернаторское. Об этом Бортко заявил 17 июля во время открытия Дома для предпринимателей РОО "Содействие малому бизнесу". 

"Каждая партия предполагает какие-то лозунги и идеи, которые она несет. Наша партия - КПРФ. Мы не буржуи, мы пересмотрели наши позиции. Мы трудовой народ. И вы [обращается к представителям малого бизнеса, которые собрались в зале] наши союзники. А есть у нас еще одна партия. Называется “Единая Россия”, которая никак себя не обозначает, а партия всего народа. Хорошая партия “всего народа” при 20 миллионах живущих за чертой бедности. При одном проценте, которые владеют 90% всех наших богатств. Это партия народа? Чья это партия? Это партия крупного капитала и коррумпированных чиновников", - заявил Бортко.

По словам Бортко, если он станет губернатором, то все проблемы бизнесменов начнут решаться. Кандидат в губернаторы обещает, что если возглавит город, то начнет разговаривать "с царем батюшкой немножко по-другому". Бортко обещает донести до президента Владимира Путина всю правду о том, что на самом деле происходит в Петербурге. 

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Кроме Бортко на пост градоначальника претендуют Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и врио губернатора Александр Беглов


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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