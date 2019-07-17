ИКМО “Поселок Шушары” заподозрила подделку подписей у самовыдвиженца

Активисту и самовыдвиженцу Тимуру Туктарову отказали в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты по пятому округу в МО “Поселок Шушары”. Причиной стали подписи, которые якобы были сделаны одной рукой.

“Я сдал 14 подписей, которые были собраны мной. Я вносил паспортные данные, год рождения, а дальше уже избиратель вносил дату и подпись. Во время проверки подписей мне сказали, что якобы четыре подписи внесены одной рукой. Они говорят то, чего на самом деле не было”, - рассказал Туктаров корреспонденту ЗАКС.Ру.

По словам Туктарова, в округе зарегистрировали четырех кандидатов, которые шли от “Единой России”.

Ранее ИКМО “Поселок Шушары” отказала в регистрации нескольким самовыдвиженцам, в числе которых оказался бывший муниципальный депутат от “Единой России” Алексей Махров.

Махров и Туктаров обратились в Центральную и Городскую избирательные комиссии с жалобами против действий ИКМО “Поселок Шушары”.

Координатор движения “Гражданин Пушкин” Александр Беляев считает, что избирательные комиссии в Пушкинском районе, скорее всего, “срезают всех неугодных” для районной администрации кандидатов. “У “Единой России” очень шаткое положение в целом. Говоря про кандидатов, которых они выдвигают, половину из них никто не знает, а вторая половина - действующие депутаты - ничем не занималась на протяжении пяти лет”, - считает Беляев.

Беляев не исключил, что, возможно, была “команда не пропускать” активных и неравнодушных к проблемам района местных жителей.