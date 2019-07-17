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17 июля, 20:56

Депутаты ЗакСа добиваются введения нового праздника - Дня открытия Антарктиды

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа добиваются введения нового праздника - Дня открытия Антарктиды

Депутаты петербургского парламента подготовили инициативу, которая вводит в список государственных праздников еще один - День открытия Антарктиды. Отмечать это событие предлагается ежегодно 28 января.

Поправки в федеральный закон, касающийся праздников, народные избранники направили в Совет законодателей. Если ответ будет положительным, то петербургские депутаты смогут направить свою инициативу в Государственную думу, пишет ТАСС, ссылаясь на петербургского единоросса Дениса Четырбока, который является автором законопроекта.

Отечественная историография гласит, что Антарктида была открыта российскими исследователями 20 января 1830 года.

Отметим, что в случае принятия закона на федеральном уровне праздничных и памятных дней в январе станет еще больше. В Петербурге 27 января принято вспоминать о снятии блокады, которое состоялось в 1944 году. 25 января по всей стране отмечается день студента - Татьянин день. Первая декада января в последние годы представляет собой череду новогодних праздников.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17 июля, 23:14    
Достали уже эти четырбокнутые законопроекты.
"Заставь дурака  Богу молиться, он и лоб разобьёт".
Важно ведь не плодить законопроекты на каждый конкретный случай, а издавать качественные основные законы, чтобы их каждый год не латать, как Генеральный план СПб и Правила землепользования и застройки.

17 июля, 21:58   Бордунов  
По заголовоку сразу понятно, что там будет помянут четырбок. Похоже, наш неутомимый суетун недавно узнал про Антарктиду.
Только не говорите ему про Арктику, Африку, Австралию, Эверест, Сахару, пустыню Наска и тому подобное, а то работать будет некогда.

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