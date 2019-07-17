Депутаты ЗакСа добиваются введения нового праздника - Дня открытия Антарктиды

Депутаты петербургского парламента подготовили инициативу, которая вводит в список государственных праздников еще один - День открытия Антарктиды. Отмечать это событие предлагается ежегодно 28 января.

Поправки в федеральный закон, касающийся праздников, народные избранники направили в Совет законодателей. Если ответ будет положительным, то петербургские депутаты смогут направить свою инициативу в Государственную думу, пишет ТАСС, ссылаясь на петербургского единоросса Дениса Четырбока, который является автором законопроекта.

Отечественная историография гласит, что Антарктида была открыта российскими исследователями 20 января 1830 года.

Отметим, что в случае принятия закона на федеральном уровне праздничных и памятных дней в январе станет еще больше. В Петербурге 27 января принято вспоминать о снятии блокады, которое состоялось в 1944 году. 25 января по всей стране отмечается день студента - Татьянин день. Первая декада января в последние годы представляет собой череду новогодних праздников.

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