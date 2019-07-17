«Дачные» участки: Неопределенность в цифрах и честности

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила открыть избирательные участки за пределами города в Ленинградской и Псковской областях. В последней, как сначала сообщили в избиркомах двух регионов, около 40 тысяч домохозяйств петербуржцев. Однако, комиссии не смогли пояснить ЗАКС.Ру, откуда появилась эта цифра, и заявили, что такими данными вообще не располагают. В целом же решение о «дачных» участках вызвало критику от оппозиции, заподозрившей в этом лазейку для фальсификаций.

Домохозяйства есть, а данных нет

Изначально Петербургская избирательная комиссия говорила об открытии избирательных участков в четырех регионах: Московская, Новгородская, Псковская и Ленинградская области. В окончательном решении от Новгородской и Московской областей отказались, а количество участков в Ленинградской области увеличили более чем в два раза: с 33 до 72. В Псковской же области решили открыть для петербуржцев 20 избирательных участков.

Председатель петербургского избиркома 10 июля на пресс-конференции ТАСС, объясняя необходимость создания «дачных» избирательных участков, озвучил примерное число домохозяйств петербуржцев в Псковской области.

- Изучая массивы других субъектов, мы видим, что на территории Псковской области порядка 45 тысяч владений, которые закреплены за жителями нашего города. И, конечно же, мы не можем оставить без внимания этот вопрос. По согласованию с избирательной комиссией Псковской области такое решение принято, соглашение подписано уже: порядка 20 участков будет образовано на территории Псковской области, — сказал Миненко.

Методику «изучения массивов» Миненко не пояснил, поэтому ЗАКС.Ру направил главе Горизбиркома запрос, в котором попросил пояснить эту цитату и рассказать, откуда получены данные о собственности петербуржцев в другом регионе.

В ответе Горизбиркома говорилось, что «информация о количестве домовладений петербуржцев в Псковской области была озвучена председателем избирательной комиссии Псковской области Михаилом Александровичем Ивановым на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии 11 июля 2019 года в присутствии СМИ...». Каким образом слова Миненко, произнесенные 10 июля, могли основываться на выступлении Иванова от 11 июля, не поясняется.

Конкретных ответов, у кого запрашивались сведения о собственности петербуржцев и кто их в итоге предоставил, в ответе ГИК нет. Но в Горизбирком сообщили, что неоднократно проводили совещания с представителями избиркомом Псковской области, где данные о домохозяйствах были якобы озвучены «в разрезе муниципальных районов и городских округов».

Глава избиркома Псковской области действительно 11 июля выступил в петербургском Горизбиркоме и рассказал о 40 тысячах домохозяйств.

- Уважаемые коллеги, потенциальная необходимость оказания помощи в проведении выборов губернатора Санкт-Петербурга возникла на основании того, что по данным, которыми мы очень давно располагаем, около 40 тысяч домовладельцев имеют домовладения на территории Псковской области. Это период у нас летне-осенний, поэтому многие из них будут находиться как раз по месту нахождения своих домовладений, - выступил Иванов.

После заседания он сообщил журналистам со ссылкой на муниципальные образования, что больше всего домовладений находится в 12 районах области. Муниципальные образования предоставили данные о количестве домовладений в неофициальном порядке, рассказал Иванов. Он уточнил, места для открытия «дачных» участков «прикидывала» избирательная комиссия Псковской области.

А 16 июля, всего через несколько дней после визита в Петербург, в ответ на запрос ЗАКС.Ру Михаил Иванов сообщил, что вообще не обладает данными о числе петербуржцев, которые имеют домохозяйства в регионе. Ведомство посоветовало обратиться по этому вопросу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, которая занимается организацией выборов.

В итоге, ни избирком Псковской области, ни петербургская избирательная комиссия не смогли конкретно сообщить, на основе каких данных они сделали вывод о 40-45 тысяч домохозяйств петербуржцев в Псковской области.

При этом создание «дачных» участков в Новгородской области петербургский избирком посчитал нецелесообразным. Первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин рассказал ЗАКС.Ру, что участки решили не создавать из-за других выборов в регионе. В сентябре там будут выбирать депутатов в Госдуму и Новгородскую областную Думу и органы местного самоуправления. По мнению Сорокина, наложение двух типов голосований друг на друга ввело бы избирателей в заблуждение.

- Сложно вычленить именно питерских избирателей. Скорее всего, избиратель будет обескуражен. Это будут взаимоисключающие потоки, и приведет к непонятным результатам. Это будет неправильно. Если бы у нас были только местные выборы, это (открытие избирательных участков для петербуржцев – прим. ЗАКС.Ру) было бы логично, - считает замгубернатора.

Он также добавил, что с сентября курсирующих между Петербургом и Новгородской областью станет меньше. Сейчас люди живут на дачах, но с началом учебного года волна выездов спадет.

Ожидание фальсификаций

На текущих выборах Петербург решил пойти по примеру Москвы, которая на выборах мэра в 2018 году создала избирательные участки вне города в четырех регионах. Это Московская, Калужская, Тульская и Владимирская области.

По мнению председателя избирательной комиссии Московской области Ильи Березкина эксперимент получился удачным. Всего в регионе было создано более 180 избирательных участков. Березкин уточнил, что на участки прикрепилось около 120 тысяч москвичей, а проголосовало – более 100 тысяч избирателей, то есть явка была высокой – около 70%. Основная цель открытия «дачных» участков – дать возможность гражданам выразить своё волеизъявление, считает председатель избиркома Московской области.

Решение о создании «дачных» участков на заседании 11 июля поддержали не все члены петербургского избиркома. Против выступили представители партий «Яблоко», КПРФ, «Справедливой России» и «Партии роста». Член последней Алексей Березин считает, что все, кто хочет проголосовать за губернатора, приедут в город и сделают это. Также он предостерег собравшихся от организации фальсификаций на избирательных участках в других регионах.

- Хотелось бы обратить внимание тех, кто думает, что он сможет воспользоваться этой ситуацией для каких-то фальсификаций результатов выборов. Хотелось бы обратить внимание, что компетентным товарищам известно, кто об этом думает, известно, кто об этом мечтает, известны их фамилии, даже фамилии бывших членов нашей Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Очень бы не рекомендовал, пробовать это делать, — заявил Березин.

Фамилии на заседании он называть не стал, но его однопартиец Павел Швец сообщил, что на рабочей группе по созданию избирательных участков вне Петербурга присутствовал экс-член ГИКа Дмитрий Карасев.

Опасения Березина не разделяет политолог Сергей Григорьев. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что слухи по поводу возможных фальсификаций – это инсинуации. Работу избирательных участков вне Петербурга вполне можно контролировать, уверен Григорьев.

- Процесс уже обкатан в Московской области, он контролируемый, никто не мешает контролировать его и за пределами города. Я считаю, что для уровня легитимности процесса данное действие только в пользу, — сказал Сергей Григорьев.

По его мнению, создание избирательных участков вне города позволит увеличить явку и повысит интерес граждан к выборам. Григорьев добавил, что уезжающие на лето из Петербурга жители могут хотеть проголосовать на выборах губернатора и надо помочь им осуществить их конституционное право.

Но в таком случае такое право должно быть у петербуржцев не только в Ленинградской и Псковской областях, считает кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко.

- Почему нужно делать в Пскове выборы губернатора Петербурга, а не делать в Анталье, где в тысячу раз больше петербуржцев. В Турции петербуржцев больше. Почему там не делают [выборы]? Если делать, то для всех. Давайте в Анталье делать. В Пскове три человека, а в Анталье – 10 тысяч, - заявил коммунист 17 июля в ходе встречи с представителями малого бизнеса.

По словам же президента национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Петербурге Александра Ходачека, в теплое время года из города на дачи уезжает около 2,5 млн граждан, и в сентябре жители города ещё продолжают выезжать в садоводчества.

- Если бы выборы в ноябре были, то, наверно, смысла не было бы. Сейчас там люди урожай убирают и переезжать пока не собираются. Если такая возможность будет, это хорошо, что власть подумала о людях, - сказал ЗАКС.Ру Ходачек. – Если у власти есть такая возможность, есть ресурсы для того, чтобы люди могли своё избирательное право реализовать, то почему это не сделать? Тем более, что адреса этих участков будут известны, там могут быть наблюдатели, видеосъемка может вестись в режиме online – сейчас технические средства позволяют всё это делать.

Аргументы против есть у кандидата в губернаторы от «Справедливой России» и депутата Законодательного собрания Петербурга Надежды Тихоновой. В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что «дачные» участки могут быть не оборудованы видеонаблюдением и комплексами обработками избирательных бюллетеней. Для предотвращения фальсификаций возможно только личное наблюдение, добавила Тихонова. Также кандидат считает, что готовящиеся фальсификации можно будет увидеть по спискам людей, которые будут проявлять желание проголосовать на «дачных» участках.

- Списки будут формироваться через территориальные избирательные комиссии, через МФЦ, и будет, в принципе всё очень наглядно видно, как там будут наполняться списки. Если мы увидим, что там с геометрической прогрессией будет увеличиваться количество желающих проголосовать, это однозначно фальсификация – полное внимание и запретить их, - заявила Тихонова.

Кроме того, депутат напомнила, что на избирательных участках вне Петербурга люди смогут проголосовать только за губернатора, а бюллетеня муниципальных выборов не будет. Поэтому в любом случае петербуржцев надо агитировать голосовать в городе, сказала кандидат в губернаторы.

- Никто не разъясняет, что там будет только один бюллетень. Я думаю, что, если жители будут это знать, они обязательно приедут в город. Потому что муниципальная власть и муниципальные выборы – это очень важно. Это самая близкая власть к людям. И есть шанс проголосовать за тех людей, которые действительно работают в твоем микрорайоне, которым действительно небезразлична жизнь микрорайона, кто уже своими делами что-то доказал. Поэтому я призываю всё-таки приехать в город и проголосовать 8 сентября на двух уровнях выборов, - пояснила депутат.

Тихонова подала жалобу в Центральную избирательную комиссию на петербургский избирком. Кандидат указала, что ГИК принял решение об участках вне города, которое не основано на федеральном законодательстве. Депутат требует отменить решение городского избиркома о создании «дачных» участков. Пока ЦИК на жалобу Тихоновой не ответил, сообщила она 17 июля.

София Саттарова

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