Зеленский зеркально ответил Путину, упростившему получение паспортов для жителей востока Украины

Накануне, 17 июля, Владимир Путин подписал указ, кратно увеличивающий число граждан Украины, которые могут получить российский паспорт в упрощенном режиме: отныне документ смогут получить не только жители ЛНР и ДНР, но и прилегающих к ним Донецкой и Луганской областей.

Ответ коллеги Путина Владимира Зеленского не заставил себя ждать. У себя в Facebook он известил, что поручил проработать механизм "облегченного" получения украинского гражданства для россиян.

"Офис президента Украины с сожалением и негодованием встретил известие о продлении ареста 24 украинским морякам, а также подписание президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к эскалации конфликта и реинтеграции Донбасса", - отмечается в послании Зеленского.

Гражданство Украины, пообещал он, смогут получить проживающие в РФ этнические украинцы, а также лица, чьи права и свободы ограничиваются или нарушаются в пределах России.