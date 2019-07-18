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9:26

Зеленский зеркально ответил Путину, упростившему получение паспортов для жителей востока Украины

фото ЗакС политика Зеленский зеркально ответил Путину, упростившему получение паспортов для жителей востока Украины

Накануне, 17 июля, Владимир Путин подписал указ, кратно увеличивающий число граждан Украины, которые могут получить российский паспорт в упрощенном режиме: отныне документ смогут получить не только жители ЛНР и ДНР, но и прилегающих к ним Донецкой и Луганской областей.

Ответ коллеги Путина Владимира Зеленского не заставил себя ждать. У себя в Facebook он известил, что поручил проработать механизм "облегченного" получения украинского гражданства для россиян.

"Офис президента Украины с сожалением и негодованием встретил известие о продлении ареста 24 украинским морякам, а также подписание президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к эскалации конфликта и реинтеграции Донбасса", - отмечается в послании Зеленского.

Гражданство Украины, пообещал он, смогут получить проживающие в РФ этнические украинцы, а также лица, чьи права и свободы ограничиваются или нарушаются в пределах России.

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