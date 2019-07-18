Путин и Лукашенко добрались до монастыря на острове Коневец

Глава РФ Владимир Путин и его коллега, белорусский лидер Александр Лукашенко, как и собирались, по дороге в Петербург посетили Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, расположенный на острове Коневец на западе Ладоги, уведомляет ТАСС.

Монастырь основали в 1393 году. Остров после Октябрьской революции 1917 года отошел Финляндии, однако в годы ВОВ вернулся назад в состав СССР. После Второй мировой войны там располагалась военная база. В 1990-х годах на Коневец вернулись монахи. В 2016 году по поручению Путина монастырь начали восстанавливать. Реставрация завершилась в году текущем.

Сегодня, 18 июля, Путин и Лукашенко выступят на VI Форуме регионов России и Белоруссии.