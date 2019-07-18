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10:45

Тихонова требует пересмотреть нормы градостроительной политики в Петербурге

фото ЗакС политика Тихонова требует пересмотреть нормы градостроительной политики в Петербурге

Кандидат в градоначальники Петербурга, справедливоросс Надежда Тихонова предложила вице-губернатору Николаю Линченко проработать вопрос о включении в региональные нормы градостроительного планирования расчетные показатели обеспеченности граждан зелеными зонами. На данный момент при подготовке документации норма на создание парков часто не учитывается.

Установление региональных нормативов градостроительного планирования относится к сфере деятельности администрации города – они указываются в постановлении правительства №549 "Об утверждении положения об установлении содержания, порядка подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования в Санкт-Петербурге". В документе есть раздел "благоустройство территории", где устанавливаются нормативы, например, на строительство велодорожек и автопарковок. Вместе с тем, порядка формирования на местности зеленой зоны - нет.

Тихонова подчеркивает, что единственным обязательным показателем в сфере озеленения города является установленный законом "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" норматив минимальной обеспеченности населения территориями зеленых насаждений. Он составляет 6,12 или 18 кв метров на человека в зависимости от района города: чем ближе к центральной части - тем цифра меньше.

"Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства СПб №549 в части включения парков и скверов в качестве объектов, для которых утверждаются расчетные показатели обеспеченности. Это позволит при подготовке документации по планировке территории резервировать места для парков и скверов и, как следствие, постепенно способствовать озеленению кварталов и соблюдению норматива обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений", - просит Тихонова Линченко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:13    
Хоть кто-то озвучил важную тему.

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