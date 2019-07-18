ВЦИОМ: Россияне стали скептичнее относиться к получению высшего образования

Согласно данным последнего социологического изыскания Всероссийского центра изучения общественного мнения, среди граждан РФ укрепляется мнение о том, что получение высшего образования более не является гарантом дальнейшего успешного трудоустройства, передает "Интерфакс". Доля таких россиян - 68%.

Наиболее чаще такого мнения придерживаются люди в возрасте от 18 до 24 лет: завышенную значимость получения "вышки" отмечают 74% опрошенных.

Вместе с тем, социологи констатировали, что среди россиян превалирует мнение о недоступности высшего образования - на сегодняшний день об этом заявили 63% респондентов. В 2016 году так считали 53%.

"Становится очевидно, что высшее образование - лишь один из инструментов достижения успеха. Остаётся надеяться, что это добавит осознанности как в выборе вузов, так и направлений обучения", - выразил надежду социолог ВЦИОМ Михаил Мамонов.