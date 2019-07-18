Мужу экс-координатора "Открытой России" в Пскове предъявили новое обвинение по делу о наркотиках

Супругу экс-координатора упраздненного общественного движения "Отрытая Россия" в Пскове Лии Милушкиной Артему предъявлено новое обвинение по делу о сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), которое было возбуждено 8 лет назад, проинформировал "МБХ медиа" адвокат Владимир Данилов.

Разбирательство касается событий, произошедших в январе 2011 года, когда в рамках "Проверочной закупки" сотрудники ФСКН анонимно покупали у неустановленного лица запрещенное вещество. На тот момент установить продавца не удалось, поэтому дело было возбуждено по факту.

"И теперь, восемь лет спустя, когда ФСКН уже не существует, полиция неожиданно объявляет, что тем продавцом был Артем Милушкин и предъявляет ему обвинение", - сетует Данилов.

Милушкин свою причастность к делу отрицает.

На сегодняшний день, продолжил Данилов, следователи заявили, что в 2011 году якобы была сделана видеосъемка, на которой запечатлен момент приобретения наркотика, и сейчас она отправлена на портретную экспертизу.

Ранее, 15 июля, в деле Милушкина появились ещё два новых эпизода: следователи высказали предположение, что он может быть причастен к преступлениям, совершенным в 2011 и 2012 годах.

Дело Милушкиной и ее мужа Артема объединили в одно. Супругов обвиняют в совершении тяжкого преступления группой лиц. Лия Милушкина считает дело против них политическим заказом. Она заявила, что полицейские обещали подкинуть ее мужу наркотики, и ей мстят за огласку его жесткого задержания перед митингом 4 ноября 2018 года.

Супругов Милушкиных задержали 17 января 2019 года. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции, и тогда, по его словам, ему угрожал подбросить наркотики человек в штатском. Затем в декабре он рассказал, что сотрудники угрозыска якобы следят за ним в разных частях Пскова.