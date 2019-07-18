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12:59

Прокуратура проверит соглашение фигуранта дела "Нового величия" Ребровского со следствием

фото ЗакС политика Прокуратура проверит соглашение фигуранта дела "Нового величия" Ребровского со следствием

Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку соглашения фигуранта дела «Нового величия» Петра Ребровского со следствием, передает «Дождь».

На заседании суда в закрытом режиме рассматривалась жалоба на приговор Ребровскому – 2,5 года колонии. Апелляцию сняли с рассмотрения на время проведения проверки. Этим займется Западного административного округа Москвы.

По словам адвоката Марии Эйсмонт, если будет доказано, что Ребровский нарушил соглашение, то приговор могут отменить. Тогда дело будет рассматриваться в общем, с другими фигурантами.

О том, что Ребровский пошел на сделку со следствием, стало известно 2 апреля. Его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Позднее он сообщил, что необходимые показания дал под давлением.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в  создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал её устав, считают сотрудником спецслужб. Примечательно, но две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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