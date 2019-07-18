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13:31

Правительство представит горожанам инвестпроекты по реконструкции Конюшенного ведомства

фото ЗакС политика Правительство представит горожанам инвестпроекты по реконструкции Конюшенного ведомства

Завтра, 19 июля, на территории Конюшенного ведомства состоится подготовленная правительством Петербурга открытая презентация, в ходе которой жителям города представят инвестиционные проекты по реконструкции территории объекта культнаследия.

В мероприятии поучаствуют главы комитета по инвестициям, комитета по культуре и КГИОП. Приглашены также депутаты Заксобрания и городские общественники.

Ознакомиться с проектами по "реновации" ведомства смогут все желающие петербуржцы.

Свои концепции представят ООО "Старт Девелопмент", ООО "Группа Ярд", ООО "Тандем Истейт", АО "Центр выставочных и музейных проектов" и госмузей истории Петербурга.

Конюшенное ведомство перешло городскому Музею истории в октябре 2016 года. Перед этим Смольный под давлением градозащитников расторг контракт с девелоперской компанией "Плаза Лотос Груп" Михаила Зингаревича, которая намеревалась переделать историческое сооружение под элитный апарт-отель.

В здании до сих пор не проведены противоаварийные и первоочередные работы. Затраты комплексные ремонтные работы в ведомстве оценивали в 2 млрд рублей. По плану, в бывших исторических конюшнях могут открыть галереи, концертную площадку, кафе и обустроить во дворе открытый амфитеатр. 

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