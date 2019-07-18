Правительство представит горожанам инвестпроекты по реконструкции Конюшенного ведомства

Завтра, 19 июля, на территории Конюшенного ведомства состоится подготовленная правительством Петербурга открытая презентация, в ходе которой жителям города представят инвестиционные проекты по реконструкции территории объекта культнаследия.

В мероприятии поучаствуют главы комитета по инвестициям, комитета по культуре и КГИОП. Приглашены также депутаты Заксобрания и городские общественники.

Ознакомиться с проектами по "реновации" ведомства смогут все желающие петербуржцы.

Свои концепции представят ООО "Старт Девелопмент", ООО "Группа Ярд", ООО "Тандем Истейт", АО "Центр выставочных и музейных проектов" и госмузей истории Петербурга.

Конюшенное ведомство перешло городскому Музею истории в октябре 2016 года. Перед этим Смольный под давлением градозащитников расторг контракт с девелоперской компанией "Плаза Лотос Груп" Михаила Зингаревича, которая намеревалась переделать историческое сооружение под элитный апарт-отель.

В здании до сих пор не проведены противоаварийные и первоочередные работы. Затраты комплексные ремонтные работы в ведомстве оценивали в 2 млрд рублей. По плану, в бывших исторических конюшнях могут открыть галереи, концертную площадку, кафе и обустроить во дворе открытый амфитеатр.