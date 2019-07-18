Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

13:33

Кандидат от “Единой России” в Шушарах подала иск против ИКМО

фото ЗакС политика Кандидат от “Единой России” в Шушарах подала иск против ИКМО

Кандидат в муниципальные депутаты от “Единой России” и заведующая ПМК “Шушары” Юлия Чернова обратилась в суд с иском против ИКМО “Поселок Шушары” и другого кандидата по этому же округу от “Справедливой России”, помощника депутата Законодательного собрания Надежды Тихоновой Александра Козлова.

По мнению Козлова, Чернова подала иск, чтобы попытаться снять его с выборов.

“Это не просто девушка из “Единой России”, а девушка подвластная. Любые такие учреждения они все подвластны администрации. Это не просто соседка или житель Шушар. Это конкретно человек, у которого есть голоса, молодежь. У меня к ней негатива нет, потому что вряд ли бы она сама до этого додумалась. Она просто подставное лицо, сидит трясется за свою должность. Может быть, она хороший человек, который занимается с молодежью. Ей позвонили сказали: “Ты хочешь, чтобы твоему кружку и дальше помогали и дальше финансировали, то надо написать”. Я просто стою поперек горла местной администрации”, - поделился своим мнением по поводу иска Александр Козлов.

Корреспондент ЗАКС.Ру попытался связаться с Юлией Черновой, однако она оставила без ответа вопросы в соцсетях. 

Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что избирательная комиссия МО “Поселок Шушары” отказала большинству самовыдвиженцев в регистрации в качестве кандидата в муниципальные депутаты. Несколько самовыдвиженцев обратились в Центральную и Городскую избирательные комиссии с требованием аннулировать решение ИКМО.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:03 Госдума вывела GPS-трекеры для животных из-под статьи о "шпионских приборах"

14:00 Столичные власти подали иск к Зурабу Церетели на сумму 55 млн рублей

13:33 Муниципал: Кандидат от “Единой России” в Шушарах подала иск против ИКМО

13:31 Правительство представит горожанам инвестпроекты по реконструкции Конюшенного ведомства

13:02 Чиновники изучили ход капитального ремонта домов на Васильевском острове

12:59 Прокуратура проверит соглашение фигуранта дела "Нового величия" Ребровского со следствием

12:30 Мужу экс-координатора "Открытой России" в Пскове предъявили новое обвинение по делу о наркотиках

12:21 Амосов просит Памфилову отменить решение ГИК об открытии избиркомов в Псковской и Ленинградской области

12:10 Муниципал: Горизбирком принял решения по 43 жалобам кандидатов в мундепы

11:45 ВЦИОМ: Россияне стали скептичнее относиться к получению высшего образования

11:39 Скорость движения по тротуарам для электросамокатов и сегвеев могут ограничить до 15 км/ч

11:30 Муниципал: Горизбирком не зарегистрировал кандидатов в МО «Екатерингофское»

11:15 МВД разъяснило полицейским, как правильно возбуждать дела о неуважении к власти

10:45 Тихонова требует пересмотреть нормы градостроительной политики в Петербурге   1

10:23 Путин и Лукашенко добрались до монастыря на острове Коневец

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru