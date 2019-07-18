Столичные власти подали иск к Зурабу Церетели на сумму 55 млн рублей

Департамент имущества Москвы решил через суд взыскать со скульптора Зураба Церетели 55 млн рублей, передает РБК, ссылаясь на картотеку судебных дел.

Исходя из опубликованных данных претензии, выдвинутые истцом, пока остаются не ясными, однако рассматривать дело будет судья, входящая в судебный состав, специализирующийся на "рассмотрении споров, связанных: с приватизацией, правом собственности и арендой".

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" в пресс-службе скульптора известили, что пока не могут дать какие-либо комментарии по данному поводу, так как сами только узнали об иске.

"Пока нет информации, не могу ничего комментировать. Сегодня разберемся, узнаем все. Только увидели, что висит что-то. Юристы поработают, узнают", - уточнили собеседники издания.

В прошлом году столичный суд оштрафовал Церетели на 522 тысячи рублей за установку самовольных пристроек к мастерским скульптора на Брянской улице.