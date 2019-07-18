Роскомнадзор отчитался об удалении оскорбляющего народ России твита По требованию Роскомнадзора администрация социальной сети Twitter удалила публикацию, содержащую "нецензурное оскорбление народа России", уведомляет пресс-служба надзорного органа. С претензией о том, что на просторах соцсети был обнаружен бранный твит, в РКН обратилась Генпрокуратура. Прокуроры уже требовали ограничить доступ к публичному сообщению в Facebook, в котором прослеживалась "нецензурная интерпретация названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации", а также к фотографии в Instagram, содержащей непотребные действия с флагом РФ. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен