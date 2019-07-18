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14:31

Роскомнадзор отчитался об удалении оскорбляющего народ России твита

фото ЗакС политика Роскомнадзор отчитался об удалении оскорбляющего народ России твита

По требованию Роскомнадзора администрация социальной сети Twitter удалила публикацию, содержащую "нецензурное оскорбление народа России", уведомляет пресс-служба надзорного органа.

С претензией о том, что на просторах соцсети был обнаружен бранный твит, в РКН обратилась Генпрокуратура. Прокуроры уже требовали ограничить доступ к публичному сообщению в Facebook, в котором прослеживалась "нецензурная интерпретация названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации", а также к фотографии в Instagram, содержащей непотребные действия с флагом РФ.

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