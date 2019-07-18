Место Капитанова в руководстве ЛДПР в Петербурге временно занял его помощник

Исполняющим обязанности координатора петербургского отделения ЛДПР назначен руководитель Волковского первичного отделения партии Юрий Ломакин. Это решение было принято 18 июля региональным координационным советом либерал-демократов, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Полномочия Ломакина продлятся до 31 октября, после чего нового координатора выберут на партийной конференции.

Ломакин несколько лет работал в Законодательном собрании Петербурга помощником бывшего секретаря регионального отделения партии Олега Капитанова. Капитанов, напомним, 26 июня отказался от депутатского мандата в связи с переходом на работу в Смольный. Приняв предложение врио губернатора Александра Беглова, он согласился возглавить комитет по межнациональным отношениям.

Через три дня экс-депутат объявил, что «замораживает» свое членство в партии, объяснив это тем, что «интересы петербуржцев важнее».

Позже Горизбирком одобрил передачу депутатского мандата Капитанова предпринимателю Павлу Иткину.

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