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Муниципал

16:37

Рабочая группа ГИК отказала в регистрации мундепам «Сампсониевского»

фото ЗакС политика Рабочая группа ГИК отказала в регистрации мундепам «Сампсониевского»

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассмотрела коллективную жалобу самовыдвиженцев в округе «Сампсониевское» на ТИК № 22. Заседание рабочей группы проходит 18 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Жалобу на ТИК № 22 подали 8 самовыдвиженцев. Среди них действующие глава муниципального совета округа «Сампсониевское» Наталья Карфополитская, глава администрации округа Наталья Владимирова и мундепы совета. 

ТИК № 22 отказал им в регистрации из-за недостоверных подписей избирателей в поддержку выдвиженцев. Председатель территориальной комиссии Олег Ткаченко заявил, что кандидаты в мундепы предоставили подписи избирателей других округов. 

При этом, как рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру Карфополитская, ТИК мог нарушить закон Петербурга «О выборах муниципальных депутатов» (N 303-46, ст.27, п.16). Согласно этому закону, избирательная комиссия должна была предоставить выдвиженцам копии ведомостей о нарушениях в подписных листах не позднее, чем за двое суток. Копии пришли по почте уже после заседания рабочей группы по отказу в регистрации кандидатов, уточнила глава совета. Она не пояснила, собирались ли подписи избирателей других округов. 

Члены рабочей группы ГИКа проверили подписи избирателей на своём заседании. В итоге члены Горизбиркома решили рекомендовать на заседании общей комиссии оставить без удовлетворения часть жалобы по Карфополитской и четырём заявителям. По части жалобы главы администрации Владимировой и двух заявителей - отменить отказ в регистрации и обязать ТИК пересмотреть это решение. 

Карфополитская сообщила ЗАКС.Ру, что самовыдвиженцы намерены продолжить отстаивать свои права. Также она неопределенно ответила на вопрос о том, существует ли другая команда потенциальных мундепов, которая старается не допустить до выборов действующий совет депутатов.

- Я думаю, что любой нормальный человек сделает соответствующие выводы, - сказала действующий мундеп.

Отметим, в прошлый созыв Карфополитская и её команда выдвигались от «Единой России».

София Саттарова

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