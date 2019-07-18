Поляки позвали Трампа на 80-летие начала Второй мировой войны, но обошли вниманием Путина

Американский лидер Дональд Трамп примет участие в мероприятиях в Варшаве, приуроченных к 80 годам со дня начала Второй мировой войны, информирует "Интерфакс", ссылаясь на сообщение вице-премьера Польши Яцека Сасина.

Трамп уже подтвердил своё намерение; событие посетят главы и других государств.

В то же время власти Польши решили не звать на церемонию Владимира Путина, памятуя о событиях, к коим он причастен - аннексии Крыма в 2014 году.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с приглашением лидера, который на сегодняшний день действует таким образом по отношению к своему соседу", - констатировал Сасин.

Мероприятия, приуроченные к годовщине нацистской интервенции в Польшу в 1939 году, пройдут 1 сентября.