СМИ: Петербургские полицейские признались в подбрасывании наркотиков случайному прохожему

Накануне, 18 июля, в следственный отдел СК по Невскому району Петербурга пришли трое мужчин и признались в совершении преступления, которое не получило бы должного внимания, если бы не дело журналиста Ивана Голунова: петербуржцы сознались в подбрасывании наркотиков, пишет "Фонтанка".

Как передает издание, ссылаясь на данные следствия, в разбирательстве фигурируют 26-летний оперуполномоченный 75 ОП Максим Гулемпинченко, 31-летний полицейский отдельной роты ППС Сергей Володченко и бывший борец с преступностью, 27-летний Анатолий Лебединский.

Как стало известно следователям, 12 июля текущего года подельники, предварительно договорившись, инсценировали личный досмотр 23-летнего жителя Нижнего Новгорода. Действо происходило на Ириновском проспекте. Нижегородца остановили, стали проводить обыск и нашли в куртке заведомо подготовленный пакетик с якобы запрещенным препаратом внутри. Для того, чтобы дело не получило "продолжения", подозреваемые предложили мужчине откупиться, предоставив им 500 тысяч рублей. За несколько часов ему удалось собрать 396 тысяч рублей, которые он и передал полицейским.

От каких-либо комментариев находившийся на посту Гулемпинченко отказался. Володченко - в отпуске, а Лебединский был упразднен в должности в 2017 году.

В результате, передает "Фонтанка", СК возбудил уголовное дело по ст. 163 УК РФ "Вымогательство по предварительному сговору в крупном размере". Правоохранителей отпустили под подписку о невыезде.

Также накануне были задержаны двое сотрудников Росгвардии, которые подбросили 16-летнему школьнику наркотики и требовали 300 тысяч рублей откупа.