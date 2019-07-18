Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

17:40

Рабочая группа ГИК подтвердила отказ в регистрации кандидата от «Единой России»

фото ЗакС политика Рабочая группа ГИК подтвердила отказ в регистрации кандидата от «Единой России»

Рабочая группа Горизбиркома рассмотрела жалобы выдвиженцев в МО «Смольнинское» на муниципальную комиссию округа на заседании 18 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Среди заявителей представители «Единой России» Александр Демченко и исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Центральном районе Александр Потякин. 

ИКМО отказало Демченко в регистрации из-за того, что он не указал некоторые сведения о доходах - в части граф нет никаких отметок, в том числе «0» или «не имею».

Это не является основанием для отказа в регистрации, напомнила рабочая группа ГИК. Группа решила отменить отказ в регистрации и рекомендовать ИКМО пересмотреть решение.

Потякину ИКМО отказало из-за отсутствия сведений об имуществе и неподтверждения места работы. Представитель ИКМО сообщил на рабочей группе, что выдвиженцу рассказали о недостатках в документах и когда их необходимо исправить. Он же предоставил требуемый документ накануне заседания по принятию решения о регистрации, добавил член ИКМО. С этим аргументом большая часть рабочей группы согласилась и решила отказать в удовлетворении жалобы Потякина. 

Решения по представителям «Единой России» Горизбирком должен принять на одном из своих заседаний. Следующее планируется провести 20 июля.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:03 «Единую Россию» в поселке Саперный будут представлять самовыдвиженцы

17:58 Рабочая группа ГИК отменила отказ в регистрации главе петербургского «Яблока»

16:37 Рабочая группа ГИК отказала в регистрации мундепам «Сампсониевского»

12:10 Горизбирком принял решения по 43 жалобам кандидатов в мундепы

11:30 Горизбирком не зарегистрировал кандидатов в МО «Екатерингофский»

9:50 Двум кандидатам в мундепы МО "Академическое" удалось подтвердить свою регистрацию в суде

17 июля, 20:10 ИКМО “Поселок Шушары” заподозрила подделку подписей у самовыдвиженца

17 июля, 17:15 Глава ИКМО “Екатерингофский” пыталась в суде оспорить решение Горизбиркома

17 июля, 16:10 Кандидаты в мундепы просят Памфилову отменить выборы в 25 округах

17 июля, 14:28 ИКМО «Московская застава» не принимает кандидатов в мундепы вопреки решению Горизбиркома

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:03 Муниципал: «Единую Россию» в поселке Саперный будут представлять самовыдвиженцы

17:58 Муниципал: Рабочая группа ГИК отменила отказ в регистрации главе петербургского «Яблока»

17:55 Невзоров считает, что петербургские росгвардейцы могли подкинуть школьнику наркотики из-за праздной скуки

17:40 Муниципал: Рабочая группа ГИК подтвердила отказ в регистрации кандидата от «Единой России»

17:25 СМИ: Петербургские полицейские признались в подбрасывании наркотиков случайному прохожему

17:06 Марата Оганесяна оставили в СИЗО до января 2020 года

16:51 Поляки позвали Трампа на 80-летие начала Второй мировой войны, но обошли вниманием Путина   1

16:37 Муниципал: Рабочая группа ГИК отказала в регистрации мундепам «Сампсониевского»

16:31 Указом Путина деятели искусств Петербурга удостоились почетных наград

15:54 Роскомнадзор оштрафовал Google  на 700 тысяч рублей

15:29 В Госдуме хотят запретить экс-сотрудникам ФСБ выезд за границу ради их безопасности   1

14:58 Доверенное лицо Яшина, сопредседатель "Голоса" заявил о взломе аккаунтов в соцсетях

14:41 Горсуд признал дом № 10 по Ропшинской улице историческим и запретил его сносить   1

14:40 Место Капитанова в руководстве ЛДПР в Петербурге временно занял его помощник

14:31 Роскомнадзор отчитался об удалении оскорбляющего народ России твита

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru