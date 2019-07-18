Невзоров считает, что петербургские росгвардейцы могли подкинуть школьнику наркотики из-за праздной скуки

Публицист Александр Невзоров представил своё видение инцидента, приключившегося с 16-летним юношей накануне, 17 июля: сотрудники Росгвардии, по словам юноши, подбросив ему некие запрещенные вещества, якобы требовали взятку в 300 тысяч рублей за отказ от претензий.

По мнению журналиста, гвардейцам, "провернувшим" подобное дело, было просто скучно, в связи с чем ввиду отсутствия какой-либо протестной активности - для разгона которой они, уверен Невзоров, только и предназначены - правоохранители решили таким образом развлечь себя.

"А за каким чертом нужна вообще какая-то Росгвардия? Её существование вообще ничем не оправдано. Это дорогущий проект, наплодивший и кормящий еще сотни тысяч обыкновенных кровопийц. Никакой другой функции, кроме как войны с народом и – при необходимости – организации бойни противников режима у неё нет. Но! Революции пока не видно, а оппозиция – смехотворна. Поэтому даже избить некого, Росгвардия скучает и развлекает себя мелкими мерзостями вроде той, что случилась в Питере", - поделился мнением Невзоров у себя в Instagram.

Росгвардейцев задержали накануне - в момент, когда они якобы должны были получать откупные деньги, собранные школьником. Им вменяют нарушение ч. 5 ст. 290 УК (Взятка в группе при исполнении с вымогательством в крупном размере). Управление Росгвардии по Петербургу назначило служебную проверку.