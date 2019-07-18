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Муниципал

18:03

«Единую Россию» в поселке Саперный будут представлять самовыдвиженцы

фото ЗакС политика «Единую Россию» в поселке Саперный будут представлять самовыдвиженцы

Представители партии «Единая Россия» пойдут на выборы в муниципальный совет поселка Саперный как самовыдвиженцы, сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции единороссов в Заксобрании Александр Тетердинко.

- Большинство из них это действующие депутаты, но есть и новые [кандидаты], - добавил Тетердинко.

Он объяснил, что выборы в Саперном были назначены уже после 25 июня, когда единороссы провели конференцию по выдвижению своих кандидатов.

Глава МО «поселок Саперный» Евгения Палшкова подтвердила ЗАКС.Ру, что идет на выборы без поддержки единороссов. Она отметила, что это ее личное решение и подчеркнула, что никогда не состояла в партии.

Напомним, поселковый муниципальный совет принял решение о самороспуске 27 июня, через два дня после партийной конференции «Единой России». 1 июля в Саперном были назначены досрочные выборы.


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