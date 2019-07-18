Пытаемого в ИК-1 Ярославля Евгения Макарова отправили под арест

Бывшего арестанта Евгения Макарова, пострадавшего от пыток в исправительной колонии №1 Ярославля, отправили под административный арест за нарушение правил надзора, поделилась с "Интерфаксом" его адвокат Ирина Бирюкова.

"26 июня у него был день рождения, он вечером находился дома. К нему приехали ребята поздравить, он вышел к ним и сидел в машине у подъезда после 22:00. Сотрудники полиции в этой машине его и обнаружили. Поскольку у него это не первое нарушение административное, поэтому ему дали административный арест", - уточнила Бирюкова.

В первый раз Макаров нарушил надзор, до назначенного времени не появившись дома.

Напомним, 20 июля 2018 года "Новая газета" выложила жуткое видео о тюремном быте, происходившем в стенах ИК-1 Ярославля. На видео около 10 человек пытками выбивают из Макарова показания. Дело происходило 29 июня 2017 года.

Чуть позже, 23 июля, выяснилось, что участников избиения - 17 человек - отстранили от работы в колонии. Позже над ними начались суды и аресты.

31 июля лично перед Макаровым извинился замдиректора ФСИН Валерий Максименко.