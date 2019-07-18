В Петербурге и Ленобласти введут режим электронной визы для иностранцев

Владимир Путин, приехавший в Петербург для участия в VI Форуме регионов России и Белоруссии, нашел время и встретился с временным градоначальником Северной столицы Александром Бегловым, передает ТАСС.

В ходе аудиенции управленцы обсудили некоторые темы, поднятые ими на встрече в апреле - в частности, введение на территории Петербурга и Ленобласти режима электронной визы для иностранных гостей.

"Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ", - заявил глава государства.

Напомним, начиная с августа 2017 года жители 18 стран получили право на посещение РФ по электронным визам. Соответствующая инициатива впервые была опробована на практике на Дальнем Востоке. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 дней.

Ранее Беглов известил, что Путин одобрил идею ввести в Петербурге туристический сбор – 100 рублей с иностранных гостей города в сутки. Вырученные деньги предлагается тратить на содержание исторических зданий в центральной части города.

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