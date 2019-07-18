Рабочая группа ГИК хочет вернуть Грязневич в избирательную гонку по «Дворцовому округу»

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассмотрела жалобу самовыдвиженки Натальи Грязневич 18 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Представительница «Объединенных демократов» потребовала отменить решение об отказе в регистрации, которое приняла ИКМО «Дворцовый округ».

Муниципальная комиссия 10 июля отказала в регистрации из-за того, что у Грязневич якобы неверны многие подписи избирателей в её поддержку. Хотя за несколько часов до заседания ИКМО сообщило, что с подписями все в порядке. Рабочая группа усомнилась в этом утверждении и предложила представителю заявительницы получить новую справку о достоверности подписей, а ИКМО должно пересмотреть решение об отказе в регистрации.