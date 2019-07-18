На Красной площади задержали активиста с пустым плакатом

Правоохранители на Красной площади в Москве задержали активиста Максима Кондратьева, вышедшего в пикет, передает «МБХ медиа».

Кондратьев стоял с чистым листом бумаги. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме нарушения прав на свободу слова и мирных собраний в России.

Полицейские задержали его почти сразу после начала пикета. Кондратьева доставили в ОВД «Китай-город».

Это не первый случай, когда активистов задерживают с пустыми плакатами. В 2017 году задержали двух несовершеннолетних девушек – кроме чистых листов в руках, у них были заклеены скотчем рты. Они также проводили акцию против ограничения свободы слова.