ГИК пока не решил, кто будет регистрировать «Партию роста» в ИКМО «Георгиевский»

На заседании рабочей группы Горизбиркома 18 июля рассмотрели жалобы представителей «Партии роста» на избирательную комиссию муниципального образования «Георгиевский», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Члены рабочей группы пришли к выводу, что основания для отказа таковыми не являются и регистрацию надо пересмотреть. Однако, члены ГИК не смогли договориться, кто должен этим заняться: Горизбирком или ИКМО. Член комиссии от «Партии роста» Алексей Березин заявил, что муниципальная комиссия может снова отказать кандидатам в регистрации. Этим должна заняться городская комиссия, считает он.

Мнения разделились. В итоге на заседание Горизбиркома будет подготовлено два решения на оба варианта.

Депутатами в МО «Георгиевский» пожелали стать 13 представителей «Партии роста». Все они получили отказы в регистрации. ИКМО не раз вызывала жалобы участников выборов. 9 июля Горизбирком заявлял о намерении обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить работу местной комиссии.

София Саттарова