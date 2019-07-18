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19:51

Беглов сообщил Путину о планах расширить понятие "блокадник"

фото ЗакС политика Беглов сообщил Путину о планах расширить понятие "блокадник"

С 1 января 2020 года понятие «блокадник» будет расширено, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Беглова, с 2020 года блокадниками будут считать тех, кто родился в блокадном Ленинграде или прожил хотя бы один день в нем. Они будут получать социальную поддержку из бюджета Петербурга, отметил Беглов.

Пока блокадниками считают тех, кто прожил в осажденном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны не менее четырех месяцев. «Это наш бюджет, и обращалась и ленинградцы-блокадники, и вы указывали на это, поэтому мы с 1 января 2020 года восстанавливаем эту справедливость», - сказал Беглов Путину.

Беглов отчитался, что с 27 апреля для пенсионеров, петербуржцев предпенсионного возраста и других льготных категорий граждан введен бесплатный проезд на электричках круглый год – вместо сезонного. Также врио губернатора рассказал президенту о службе социальных участковых, которая координирует работу всех городских служб, в том числе медучреждения и соцработников.

«Пожилой человек или человек, который нуждается в какой-то помощи, бегает за какими-то льготами, за какими-то справками, теперь будет наоборот – теперь льготы и справки будут приходить к нему домой», - пояснил Беглов.  По его словам, организовать такую службу во всех районах Петербурга планируют до конца года.


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