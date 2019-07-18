Самовыдвиженная Россия

Сотни сторонников и членов «Единой России» идут на петербургские муниципальные выборы самовыдвиженцами. Среди них не только проигравшие праймериз и не попавшие в партийные списки, но и их более удачливые соратники, не захотевшие, тем не менее, вести свою предвыборную кампанию под флагом с медведем. ЗАКС.Ру изучил, в каких округах и почему официальных представителей единороссов будет особенно мало.

Солидарный глава Даунтауна

Если сравнить Петербург с Нью-Йорком, то наш Даунтаун - политический центр города - это муниципальное образование «Смольнинское». Здесь расположены здания правительств города и Ленинградской области; находится Таврический дворец, где заседает Межпарламентская ассамблея стран СНГ; построен жилой комплекс «Парадный квартал», в котором в том числе живут и городские чиновники. Многие из них 8 сентября станут избирателями местных муниципальных депутатов.

Казалось бы, битва за административный центр города должна быть знаковой и принципиальной для партии власти. Но в «Смольнинском», по данным ГАС «Выборы», к 18 июля только пятеро из 140 с лишним кандидатов выдвинулись от «Единой России». Это бывший начальник городской таможни Иван Мушкет, экс-депутат городского парламента города Находки Борис Вышегородцев, доцент СПбГЭУ Елена Воронина, а также руководители молодежного движения «Поколение Z» Мария Бобылёва и Ринат Евстигнеев. Их соратник по движению Григорий Бондаренко тоже выдвинулся в депутаты МО «Смольнинское», но самовыдвиженцем. Партия в свои списки молодого человека не включила, хотя могла бы - все равно как минимум семь выставленных ею в этом муниципальном округе кандидатов решили выдвигаться без партийной поддержки.

Среди них – действующий глава муниципального образования Григорий Ранков. Будучи членом «Единой России», в 2014 году он победил на выборах в «Литейном округе» как представитель партии власти, а в «Смольнинском» как самовыдвиженец. Он выбрал мандат депутата в МО «Смольнинское» и по решению совета возглавил муниципалитет.

Через пять лет, несмотря на партийную поддержку, он все равно пошел на выборы самовыдвиженцем. Свое решение Ранков назвал знаком солидарности с коллегами, не прошедшими муниципальный отбор ЕдРа.

- В некоторых округах «Смольнинского» «Единая Россия» не сочла возможным поддержать действующих депутатов, которые с моей точки зрения являются очень достойными личностями. Они много лет работают и живут в районе. В связи с этим, в знак солидарности, я решил, что не могу из уважения к коллегам-депутатам воспользоваться партийной льготой, чтобы не собирать подписи, - объяснил ЗАКС.Ру Ранков.

Он отметил, что ни с кем из других кандидатов свое решение не обсуждал и говорит только за себя. Объяснить, почему другие представители партии власти решили пойти самовыдвиженцами в том же избирательном округе, что и он, глава муниципалитета не смог. На этот вопрос ЗАКС.Ру ответил один из ветеранов совета МО «Смольнинское», лидер петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович, уже не раз оппонировавший Ранкову.

- «Единая Россия» питерская не отличается от любой другой «Единой России». Партия стремительно теряет свои позиции. Но питерская «Единая Россия» оказалась порядочнее московской, она хоть какое-то количество людей пустила по своим спискам, - отметил коммунист.

Ранков заверил ЗАКС.Ру, что за выборами в Мосгордуму вообще не следит, а решение о своем выдвижении принимал исключительно из личных моральных соображений.

МО «Смольнинское» - не только административный центр города, но и один из богатейших муниципалитетов города. Доходная часть местного бюджета превышает 313 млн рублей, а расходная – 263 млн рублей. Вероятно, ажиотаж вокруг местных выборов связан и с этим. Своих кандидатов здесь выставили представители семи партий, но особо пестрая картина среди самовыдвиженцев. Здесь и представители штаба Навального, обжалующие отказ в своей регистрации, общественные активисты Центрального района и многие другие.

Среди многочисленных самовыдвиженцев «Смольнинского», помимо победителей муниципальных праймериз и не прошедших отбор действующих мундепов-единороссов есть и другие кандидаты, связанные с партией власти. Например, руководитель Союза казачьей молодежи по Петербургу Анастасия Обухова, активно участвовавшая в Центре поддержки гражданских инициатив, проекте сторонников «Единой России», или бывшая помощница Виталия Милонова Анастасия Александровна Колб, в 2016 году намеревавшаяся участвовать в выборах в Госдуму от ЕдРа. Отметим,и.о. главы местной администрации «Смольнинского» зовут Александр Колб.

Эхо междоусобиц

Перевоплощение победивших на праймериз единороссов в самовыдвиженцев характерно и для других округов Центрального района. Например, в «Лиговке-Ямской» без опоры на «Единую Россию» на выборы идет экс-депутат Законодательного собрания Вадим Войтановский. Комментируя свое решение, он вспомнил про выборы в Мосгордуму, на которые его однопартийцы пошли самовыдвиженцами, а после заявил, что представителям муниципальных властей не стоит замыкаться на своих политических пристрастиях.

- Я считаю, что муниципальный депутат должен общаться со всеми и получить поддержку ото всех, не только от членов партии «Единая Россия», но также от коммунистов, [членов] ЛДПР и всех остальных. Это самый первый уровень, близкий к народу, - отметил кандидат в разговоре с ЗАКС.Ру.

Участие же в праймериз ЕдРа, по словам Войтановского, было необходимо, чтобы убедиться в том, что его партия ему доверяет и оказывает поддержку.

В МО «Владимирский округ» ситуация еще интереснее. Там в местный муниципальный совет избираются по пять человек из 4 избирательных округов. Единороссы, как и везде по городу, выставили своих претендентов на все мандаты. Однако документы в качестве представителей правящей партии сдали только четверо – по одному в каждом округе. Еще 15 человек уже подали документы для участия в выборах самовыдвиженцами. Информация еще об одном представителе «Единой России» - Дмитрии Машковцеве – к 18 июля на ГАС «Выборы» представлена не была.

Дозвониться до главы Владимирского округа Ивана Плюснина ЗАКС.Ру не удалось. Разговор с его замом Еленой Сегаль тоже не получился.

- Нет! – недовольно крикнула Сегаль перед тем как бросить трубку. Других комментариев о своем решении идти на выборы самовыдвиженцем она не дала.

Так и не ответил на телефонные звонки глава МО «Литейный округ» Павел Дайняк. Он был единственным из 20 победителей праймериз «Единой России» в этом муниципалитете, кто не захотел воспользоваться поддержкой партии на выборах. До этого Дайняк дважды избирался в совет от ЕдРа.

Секретарь отделения «Единой России» в Центральном районе и вице-спикер Заксобрания Петербурга Сергей Соловьев заверил ЗАКС.Ру, что в партии спокойно относятся к решениям кандидатов выдвигаться самостоятельно.

- Есть регионы, в которых рейтинг «Единой России» очень высокий, и там можно расслабиться. А есть регионы, где не очень высокий рейтинг, - прокомментировал Соловьев. - Все это учитывается, в том числе, и кандидатами. Но это не значит, что они отошли от партии или не выполняют программу партии. Просто в данном конкретном муниципальном образовании данный конкретный кандидат принял такое решение. А у нас в Центральном районе сложная ситуация. Вы знаете, там долгое время был конфликт внутрипартийный.

С одной стороны конфликта, эхо которого могло ударить по престижу единороссов из центра, участвовали бывший глава Центрального района Андрей Хлутков, с другой – его предшественница, депутат ЗакСа Мария Щербакова и председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров. Поддержавшие Хлуткова муниципалы жаловались на Макарова в генсовет партии, а Контрольно-Счетная палата тщательно проверяла финансовую деятельность МО Центрального района. Особенно скандальным итог этих проверок стал для МО «Смольнинское». Там в августе 2018 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого задержали бывшую главу местной администрации Наталью Смирнову.

«Так комфортнее»

Партийные самовыдвиженцы есть и в других районах города. Например, в Калининском, где в муниципалитете «Северный» 4 из 10 выдвинутых «Единой Россией» кандидатов решили, что им лучше обойтись без партийной поддержки. Среди них оказалась и.о. главы муниципального образования Тамара Ануфриева. Самовыдвиженцем идет и бывший глава муниципалитета Сергей Романовский, но его из партии уже исключили. По информации ЗАКС.Ру, причиной для этого могли стать в том числе размещенные в соцсетях видеозаписи с кутежами Романовского. Моральный облик депутата, на прошлых муниципальных выборах дравшегося в ИКМО с оппозиционером, партию власти не устроил.

В МО «Балканский» (Фрунзенский район) партия значительно обновила ряды своих кандидатов по сравнению с 2014 годом. Только два действующих депутата пошли на выборы по спискам единороссов. Еще восемь членов местного совета, избравшихся пять лет назад от ЕдРа, попытаются сохранить места уже в качестве самовыдвиженцев. С ними глава муниципалитета Савелий Лебедев, который хоть и прошел внутрипартийные праймериз, но решил выдвигаться самостоятельно.

Без партийной поддержки решила идти на выборы и глава соседнего МО № 75 Александра Васильева. Вместе с ней самовыдвиженцами идут единороссы, не прошедшие процедуру праймериз. Например, действующий муниципальный депутат Ирина Товпич и бывший глава Фрунзенского района Всеволод Хмыров. Кандидатуры Васильевой и Хмырова изначально отказались регистрировать окружные избирательные комиссии, но позже территориальный избирком № 29 отменил эти решения ОИК.

Особенная ситуация в поселке Саперный, расположенном в Колпинском районе. Там местный совет объявил о самороспуске и назначении досрочных выборов через два дня после праймериз «Единой России» и партийной конференции. Лидер фракции единороссов в Заксобрании Александр Тетердинко рассказал ЗАКС.Ру, что партия решила не проводить отдельную конференцию по этому муниципалитету, а предложила действующим мундепам-единороссам идти на выборы самовыдвиженцами.

Тем не менее, глава местного совета Евгения Палшкова, в 2016 году избравшаяся в депутаты Саперного от «Единой России», заявила ЗАКС.Ру, что решила идти на новый срок самовыдвиженкой по личной инициативе.

- Я посчитала, что для меня это будет комфортнее. Я не состою ни в какой партии, - отметила Палшкова.

Координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров обещает разоблачать единороссов, идущих на выборы самовыдвиженцами. Он намерен использовать в Петербурге опыт московской кампании, когда на плакаты «независимых» кандидатов, де-факто представлявших партию власти, клеили стикеры, предупреждающие людей, что перед ними агитация за единороссов. Подобная кампания проходит и в других городах. Например, в Благовещенске, где в сентябре будут выбирать депутатов городской Думы, в ходу наклейки «Осторожно, самомедвеженец».

- Решение идти самовыдвиженцами зависит от рейтинга «Единой России». Они сами понимают, что рейтинг партии власти крайне низок в Петербурге. Это попытка спрятаться, - заявил Пивоваров.

Электоральные перспективы единороссов в последнее время, действительно, проседают. Согласно июльскому опросу ВЦИОМ, проголосовать за партию власти на выборах в Госдуму сегодня согласились бы 32,2% россиян. Это минимальный показатель за последние 14 лет.

Вице-спикер петербургского ЗакСа Сергей Соловьев уверен, что низкий рейтинг – это временные трудности, которые единороссам могут даже помочь:

- Это не критично. Бывают сложные процессы. Могла повлиять пенсионная реформа, это крутой разворот в социальной политике. Могло повлиять небольшое снижение уровня жизни. Это заставляет нас активнее работать, восстанавливать авторитет. Но я ничего критичного не вижу. Ну упал рейтинг… Это сигнал, что надо работать. А у какой партии выше? ЛДПР и эсеры даже близко к этому результату не подходят.

Сергей Еремеев

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