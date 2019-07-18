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18 июля, 22:36

В Купчино хотят снять с выборов кандидатов оппозиции и "Единой России"

фото ЗакС политика В Купчино хотят снять с выборов кандидатов оппозиции и "Единой России"

МО "Купчино" поставило своеобразный рекорд по попыткам претендентов на кресла мундепов снять конкурентов с выборов через суд. Во Фрунзенский районный суд Петербурга поступило 23 иска против ТИК №23 от четырех кандидатов, выдвинутых в МО "Купчино" партией "Родина". Они требуют снять с выборов представителей "Партии Роста", "Яблока", "Единой России" и ЛДПР.

Иски с требованием отменить решение ТИК №23 о регистрации оппонентов подали  действующий депутат МО “Купчино” Инна Мельникова (5 исков), сотрудник местной администрации Владимир Радиковский (6 исков), владелец магазина одежды в Купчино Дмитрий Дорош (9 исков) и бывший бизнесмен и общественный деятель Владимир Романов (3 иска). 

В четверг, 18 июля, прошла первая серия заседаний по кандидатам МО "Купчино". Районный суд отказался признавать незаконной регистрацию семи кандидатов в муниципальные депутаты, пятеро из которых идут на выборы от “Партии Роста” и двое от ЛДПР.  

Через суд Радиковский и Дорош пытаются снять шесть кандидатов ЛДПР в МО "Купчино". Заместитель координатора по идеологии ЛДПР Евгений Ененков считает, что судебные иски во время выборов обычная практика. 

- Те, кто у власти, хотят ее удержать. Те, кто идет к власти, хотят создать себе минимум конкурентов”, - заявил Ененков в беседе с ЗАКС.Ру.   

Больше всего исков об отмене решения о регистрации подали против кандидатов "Партии роста" - в картотеке суда значится 13 таких дел. Всего партия выдвинула в МО "Купчино" 20 кандидатов. По мнению главы регионального отделения "Партии Роста", учредителя издания "Новости Купчино" Павла Швеца, представители "Родины" выступили против кандидатов в муниципальные депутаты с  подачи главы  МО Михаила Черепанова. 

- [Иски подали], чтобы пощекотать нервы.  Черепанов боится конкурентных выборов, - заявил Швец. 

По словам Швеца, ни один из заявителей не пришел на заседания 18 июля, а их интересы представлял адвокат, которая уже несколько лет сопровождает все процессы с участием Михаила Черепанова. 

В исковых заявления к двум кандидатам от "Партии Роста" Валентину Гришину и Гюзяль Юдиной указано, что отменить их регистрацию нужно потому, что в адресе названия избирательной комиссии не указан район города и якобы были представлены неполные сведения о дипломе.  

По словам руководителя фракции "Яблока" в Законодательного собрания Бориса Вишневского, небольшие неточности не являются причиной для отказа в регистрации.   Вишневский считает, что заявители незаконно получают доступ к персональным данным других кандидатов.

- У них нет доступа к подписным листам, у них нет доступа к материалам других кандидатов о доходах и  имуществе. Практически каждый такой случай - это означает сговор с избирательной комиссией, которая, конечно, легко и радостно передает данные провластным кандидатом или спойлерам, - сказал Вишневский.  

От "Яблока" пока в Купчино пытаются снять только одного кандидата - Олега Куликова. В суд против него подала депутат МО Инна Мельникова.

Павел Швец уверен, что в суд обратились "технические" кандидаты в муниципальные депутаты. Все трое заявителей участвуют в муниципальных выборах от партии "Родина", но при этом так или иначе связаны с "Единой Россией". 

К примеру, действующий депутат МО "Купчино" Инна Мельникова в 2014 году шла на выборы как самовыдвиженец, но является членом партии "Единая Россия". В одном из исков Мельникова требует отменить регистрацию кандидата от ЕР и тренера футбольной команды МО "Московская застава" Радика Зарипова. Почему кандидат в муниципальные депутаты от "Единой России" пытается отменить регистрацию своего "коллеги" по партии, неизвестно. Мельникова отказалась по телефону комментировать иски, предложив направить ей официальный запрос.  

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Другой заявитель - Владимир Радиковский - ведущий специалист отдела благоустройства администрации МО “Купчино”. В антикоррупционной декларации за 2018 год Радиковский не указал никакого дохода. В 2012 году Владимир Радиковский оставил заявку с комментарием «я за честные выборы» в списке так называемой смс-мобилизации сайта «Корпус чистые выборы», который курировала "Единая Россия", как отметили "Новости Купчино".

Дмитрий Дорош - владеет магазином в торговом центре в Купчино. Дорош также руководитель общественной некоммерческой организации "Вместе". 

В группе "Вконтакте" нет никакой официальной информации о существовании юридического лица у некоммерческой организации "Вместе", которой руководил Дорош.

Волонтеры “Вместе” в 2017 году работали в Тосненском районе Ленинградской области вместе с проектом “Единой России” - “Молодая гвардия”.  Возможно, не случайно, Дмитрия Дороша можно найти в списках партии «Единая Россия» на предварительном голосовании жителей Тосненского района в 2017 году. На официальном сайте партии Дорош представлен как сторонник ЕР. 

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Вместе с Дорошем в этом списке можно встретить другого последователя партии "Единая Россия" Владимира Романова. В социальной сети "Вконтакте" Романов называет себя общественным деятелем и не скрывает, что в 2013 году вступил в "Единую Россию", а через четыре года стал членом совета "Сторонников Единой России" в Красногвардейском районе.

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Связи с "Единой России" не помешали Инне Мельниковой и Дмитрию Дорошу потребовать через суд отменить регистрацию выдвинутых этой партией главного специалиста МО "Георгиевский" Контантина Балаганского, тренера спортивной школы Радика Зарипова и домохозяйку Юлию Адаховскую.

19 июля Фрунзенский районный суд рассмотрит еще 14 исков представителей "Родины" против конкурентов. Еще два заседания назначены на 22 июля. 

Елена Владыкина


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