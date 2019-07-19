Учебный год в Петербурге начнется с "Уроков блокады"

Новый учебный год в школах города на Неве начнется с "Уроков блокады", которые пройдут в преддверии Года памяти и славы, передает "Петербургский дневник". Для занятия выбрали специальный день - 2 сентября.

О том, что в школах целый день ученики посвятят изучению данного исторического момента, парализовавшего жизнь города в годы ВОВ, рассказал Владимиру Путина врио губернатора Александр Беглов накануне, 18 июля.

Глава Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Петербурга Василий Волобуев отметил важности проведения подобный занятий.

"Члены нашей организации намерены принять самое активное участие в этих мероприятиях - среди нас есть те, кто пережил блокаду и те, кто отстаивал Ленинград в годы войны", - заявил он.

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