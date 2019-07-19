ФСБ могут наделить правом отменять авиарейсы в случае обнаружения "угрозы безопасности РФ"

Федеральная служба безопасности может получить право отменять любые международные авиарейсы в случае обнаружения "угрозы безопасности России", передает "Коммерсант". Проект соответствующего постановления правительства проходит корректировку в Минтрансе и может обрести законную силу в 2020 году.

В документе, впрочем, не уточняется, что скрывается под понятием "угроза безопасности РФ".

Вместе с тем, согласно новым правилам, авиаперевозчик обязан будет направить В Росавиацию не менее чем за 30 минут до вылета всю информацию о состоянии на борту. Например, сколько на местах присутствует пассажиров и членов экипажа, какой они национальности, какой груз, график полета, время выхода из воздушного пространства РФ и прочее.

В случае, если авиакомпания обозначенную информацию не предоставит, то Росавиация должна будет приостановить её международные перелеты на месяц; если таких нарушений будет больше - срок пропорционально пролонгируется - до года.

В Минтрансе и Росавиацию пока данную информацию никак не прокомментировали.