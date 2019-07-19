Шевченко дал КПРФ советы по увеличению эффективности

Публицист и политик Максим Шевченко, придерживающийся левых взглядов, описал желательный для себя сценарий, по которому могла бы действовать парламентская партия коммунистов. По его мнению, КПРФ не полностью использует свой потенциал и могла бы добиться гораздо большего, если бы действовала в интересах миллионов недовольных россиян. В частности, ему представляется разумным со стороны коммунистов присоединиться к митингам сторонников Алексея Навального, однако члены партии, возглавляемой Геннадием Зюгановым, этого почему-то до сих пор не сделали.

"Если бы фракция КПРФ в полном составе пришла бы в субботу в 2 часа на проспект Сахарова на митинг, встала бы рядом с Навальным, с Соболь, с Яшиным, со всеми… Власть крайне боится консолидации", - развил свою мысль Шевченко в эфире "Эха Москвы".

Ему также не совсем понятно то, почему "зюгановцы" не возмущаются давлением надзорных ведомств на Павла Грудинина и его предприятие "Совхоз имени Ленина". Грудинин, напомнил гость радиостанции, занял на последних президентских выборах, идя от КПРФ второе место.

"Если бы в знак протеста фракция КПРФ в полном составе сложила бы мандаты — не только в Государственной думе, но и по всем собраниям страны, — это было бы для власти опасно. Это бы создало бы крайне опасный прецедент перевода достаточно влиятельных людей с большими возможностями, известных в так называемую несистемную оппозицию", - отметил публицист.