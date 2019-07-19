ВЦИОМ: Подавляющее большинство россиян хотят дружбы с Украиной

По данным последнего социологического изыскания "ВЦИОМ-Спутник", 85% граждан РФ желают скорейшего наступления мира в украинско-российских отношениях, делится РБК.

Треть опрошенных известили, что России важна дружба с "соседом", ещё 50% заявили о том, что это "скорее важно". Воспротивились укреплению связей лишь 11% респондентов, и только 4% сообщили, что Москве не следует ни в чем уступать Киеву.

Последний опрос ВЦИОМ показал, что 68% россиян с теплом относятся к некогда союзному государству. Треть уточнили, что до сих пор испытывают к Украине братские чувства.