Единороссу Наскидаевой не удалось снять Пивоварова с выборов через суд

Куйбышевский районный суд Петербурга на заседании в пятницу, 19 июля, подтвердил обоснованность регистрации координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова кандидатом в муниципальные депутаты МО №78.

В ходе заседания судья Ирина Воробьева приобщила к материалам дела копию приговора Ленинского районного суда города Костромы, ранее признавшего Пивоваровым виновным по статьям 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и 291 (Дача взятки) УК РФ. Юрист Иван Попов, представляющий интересы истца, кандидата от "Единой России" Надежды Наскидаевой, предположил, что Пивоваров мог указать неактуальные сведения о погашении судимости - 3 февраля 2018 года - вместо 3 февраля 2019 года. Защитник Пивоварова Борис Якушанов сообщил, что ошибка была вызвана опиской инспектора ФСИН, предоставившего его доверителю справку о погашении судимости.

Якушанов отметил, что эта ошибка не критична и не может служить основанием для снятия Пивоварова с выборов.

Также, по мнению представителя "Единой России", координатор "Объединенных демократов", подавая документы о выдвижении, в графе сведений о судимости также должен был указать, что был осужден по статье 69 УК РФ (Назначение наказаний по совокупности преступлений). Суд постановил, что строгой необходимости в этом не было.

Представительница прокуратуры Екатерина Скачкова попросила исковые требования не удовлетворять.

Напомним, за последние несколько дней в петербургские суды были поданы десятки исков о снятии тех или иных кандидатов с муниципальных выборов. Отменить кандидатские регистрации просят как у оппозиционеров, так и у представителей "Единой России".

Сергей Еремеев

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