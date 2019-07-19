Рабочая группа ГИК рассмотрела отказы в регистрации кандидатов в Петроградском районе

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии провела очередное заседание 19 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Члены ГИК рассмотрели жалобы выдвиженцев в мундепы на отказы ИКМО в регистрации их как кандидатов.

В частности, рассмотрены жалобы желающих стать муниципальными депутатами от партии «Яблоко» в МО «Посадский». Представитель ИКМО заявила, что кандидаты прислали уведомления о проведении конференции о выдвижении на две разные даты, а в документах у всех указана более ранняя дата. Рабочая группа, ознакомившись с документами, пришла к выводу, что уведомление о конференции выдвиженцев подано с нарушением сроков. Им в удовлетворении жалобы отказано.

Также члены ГИК отказали в удовлетворении жалобы самовыдвиженцу Сергею Чурсанову, который выдвинулся в мундепы МО «Петровский». Ему отказали в регистрации из-за того, что он неверно указал свои паспортные данные при заверении подписных листов. Рабочая группа сверила данные из паспорта и на подписных листах - одна из цифр не совпадает: вместо «3» в листах указано «8». Чурсанов заявил, что цифру изменили, и показал фотографию подписных листов до сдачи их в ИКМО: там указана цифра «3». Член ГИК Дмитрий Краснянский также ознакомился с фото, но рабочая группа отметила, что не может выступать следственным органом. Чурсанову в жалобе отказали. Член ГИК Алла Егорова сообщила выдвиженцу, что он может обратится в суд. Выдвиженец так и планирует поступить, сообщил Чурсанов корреспонденту ЗАКС.Ру.

В округе «Петровский» и «Аптекарский остров» представителям «Яблока» отказали из-за изменения в округах: в заявлении на выдвижение указан один округ, а в документе от партии - другой округ.

Представитель ИКМО «Аптекарский остров» сообщила на заседании, что выдвиженцы сами не знали об этих недостатках, когда подавали документы.

- Как мне сказали, когда мы принимали документы, я тогда выходила в коридор, мужчина пришёл и пачкой выдал подтверждения, - сообщила представитель ИКМО.

Аналогичные ошибки рабочая группа нашла и у выдвиженцев от «Яблока» в МО «Кронверкское». Однако ИКМО в решении об отказе в регистрации на это не указала, отметив другую причину отказа - уведомление о конференции по выдвижению не в срок. Члены ГИК поинтересовались у председателя ИКМО Игоря Шеревера, почему комиссия на это не обратила внимание. Он ответить на вопрос не смог.

Рабочая группа отправила решения по всем заявителям на пересмотр. Также члены ГИК решили отметить в проекте решения некачественную работу ИКМО по обработке документов.

Все решения, принятые на рабочей группе, городская избирательная комиссия должна одобрить на своём общем заседании. Следующее назначено на 20 июля.

София Саттарова