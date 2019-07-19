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13:00

Более тысячи москвичей требуют признать их подписи, сданные кандидатами в МГИК, действительными

фото ЗакС политика Более тысячи москвичей требуют признать их подписи, сданные кандидатами в МГИК, действительными

Свыше тысячи человек, зарегистрированных и проживающих в столице, настаивают, чтобы Мосгоризбирком признал их подписи, отданные в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, действительными, передает "Коммерсант".

Как рассказали "забракованные" выдвиженцы, некоторые москвичи сопровождали свои подписи текстовыми подтверждениями: "Да, я ставил свою подпись за этого кандидата". Некоторые делали это и в видеоформате.

В МГИК пообещали, что если информация подтвердится, они свои решения пересмотрят.

Заявления жителей столицы, опровергающие результаты экспертиз графологов, собрали политик Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Гудков уточнил, что за два дня ему удалось собрать более 200 подтверждений, Соболь отметила, что ее штаб собрал 70.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Некоторым кандидатам – в том числе сотрудникам ФБК Соболь и Ивану Жданову, Гудкову, Яшину и другим – отказали в регистрации. Кандидаты настаивают на незаконности этого решения избиркома, в связи с чем с 14 июля в Москве проходят акции в их поддержку.

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13:20    
Прозападников-этих врагов России нельзя допускать до выборов! Принципиально нельзя! Их место на лесоповале!

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