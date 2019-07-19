Петербург и Ленобласть объединят системы вызова экстренных служб до 2020 года

Система вызова экстренных служб по телефонному номеру 112 станет единой для Петербурга и Ленинградской области в течение ближайших месяцев, сообщает ТАСС.

"Для нас очень важна кооперация с Ленинградской областью - мы сейчас до конца года сделаем единую службу "112" с Ленинградской областью. Для нас очень важно, чтобы эта система работала как единый информационный центр", - объявил врио губернатора Александр Беглов в ходе встречи с полпредом по СЗФО Александром Гуцаном.

Отметим, что 112 - обслуживающийся круглосуточно номер для вызова экстренных служб по всей стране. По нему, в частности, можно связаться со скорой помощью, МЧС и полицией.

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