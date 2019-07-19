Кандидат из МО “Петровский” заявил, что его подписные листы испортила избирательная комиссия

Потенциальному кандидату в муниципальные депутаты МО “Петровский” от “Объединенных демократов” Дмитрию Жукову отказали в регистрации из-за недостоверных данных в подписных листах. Избирательная комиссия признала недействительными все 14 подписей из-за неправильного номера паспорта Жукова.

По словам Дмитрия Жукова, фальсификацию в подписных листах он увидел только в Петроградском районном суде на заседании, которое прошло 18 июля.

“Мои серия и номер паспорта в подписных листах изменили с 4010 на 4040 во всех листах. Видно, что [изменили] не моей рукой. Видно, что местами очень коряво”, - сообщил Дмитрий Жуков в беседе с ЗАКС.Ру.

Фото: "Объединенные демократы"

Адвокат Жукова просил сделать почерковедческую экспертизу, однако суд отказал, посчитав, что кандидат в муниципальные депутаты мог сам исправить свои паспортные данные.

Ранее глава администрации МО “Петровский” Борис Воробьев со словами «Пошли вон отсюда!» выгнал потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты из здания муниципалитета, когда самовыдвиженцы хотели посмотреть решение о назначении выборов и подать документы.

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