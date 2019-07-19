Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

13:31

Кандидат из МО “Петровский” заявил, что его подписные листы испортила избирательная комиссия

фото ЗакС политика Кандидат из МО “Петровский” заявил, что его подписные листы испортила избирательная комиссия

Потенциальному кандидату в муниципальные депутаты МО “Петровский” от “Объединенных демократов” Дмитрию Жукову отказали в регистрации из-за недостоверных данных в подписных листах. Избирательная комиссия признала недействительными все 14 подписей из-за неправильного номера паспорта Жукова.

По словам Дмитрия Жукова, фальсификацию в подписных листах он увидел только в Петроградском районном суде на заседании, которое прошло 18 июля.

“Мои серия и номер паспорта в подписных листах изменили с 4010 на 4040 во всех листах. Видно, что [изменили] не моей рукой. Видно, что местами очень коряво”, - сообщил Дмитрий Жуков в беседе с ЗАКС.Ру.

64652159_2875905742480202_5495352707533242368_n.jpg (27 KB)

Фото: "Объединенные демократы

Адвокат Жукова просил сделать почерковедческую экспертизу, однако суд отказал, посчитав, что кандидат в муниципальные депутаты мог сам исправить свои паспортные данные.

Ранее глава администрации МО “Петровский” Борис Воробьев со словами «Пошли вон отсюда!» выгнал потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты из здания муниципалитета, когда самовыдвиженцы хотели посмотреть решение о назначении выборов и подать документы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:32 Рабочая группа ГИК рассмотрела отказы в регистрации кандидатов в Петроградском районе

12:25 Единороссу Наскидаевой не удалось снять Пивоварова с выборов через суд

18 июля, 22:36 В Купчино хотят снять с выборов кандидатов оппозиции и "Единой России"

18 июля, 20:02 Самовыдвиженная Россия

18 июля, 19:52 Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский»

18 июля, 19:35 ГИК пока не решил, кто будет регистрировать «Партию роста» в ИКМО «Георгиевский»

18 июля, 19:08 Рабочая группа ГИК хочет вернуть Грязневич в избирательную гонку по «Дворцовому округу»

18 июля, 18:39 Рабочая группа ГИКа не смогла принять решение по жалобам «яблочников» на ИКМО «Светлановское»

18 июля, 18:03 «Единую Россию» в поселке Саперный будут представлять самовыдвиженцы

18 июля, 17:58 Рабочая группа ГИК отменила отказ в регистрации главе петербургского «Яблока»

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:00 Россиянина, фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", арестовали в Латвии

13:31 Муниципал: Кандидат из МО “Петровский” заявил, что его подписные листы испортила избирательная комиссия

13:30 "Взломать будет сложно": Беглов рассказал, как подъезды защитят от ходоков по крышам

13:19 Петербург и Ленобласть объединят системы вызова экстренных служб до 2020 года

13:00 Более тысячи москвичей требуют признать их подписи, сданные кандидатами в МГИК, действительными   1

12:57 Кирилл Рогов объяснил уникальность текущей кампании в Мосгордуму

12:34 Шлосберг: Российская власть переиначила смысл выборов   4

12:32 Муниципал: Рабочая группа ГИК рассмотрела отказы в регистрации кандидатов в Петроградском районе

12:25 Муниципал: Единороссу Наскидаевой не удалось снять Пивоварова с выборов через суд

12:11 ВЦИОМ: Подавляющее большинство россиян хотят дружбы с Украиной   4

11:53 СМИ: Патриарх Кирилл помешал проезду скорой помощи

11:40 К 2020 году в Петербурге за счет инвесторов построят 23 соцобъекта

11:33 Шевченко дал КПРФ советы по увеличению эффективности   1

10:56 Росстат подсчитал количество россиян с зарплатой более 1 млн рублей - 0,1%

10:41 Муниципал: Глава МО "Черная речка" попала в больницу   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru