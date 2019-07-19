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14:00

Россиянина, фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", арестовали в Латвии

фото ЗакС политика Россиянина, фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", арестовали в Латвии

Суд в Вильнюсе арестовал на три месяца бывшего главу компании "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко, который может быть причастен к загрязнению нефтепровода "Дружба", информирует "Интерфакс".

Перед этим россиянин попросил у Литвы политическое убежище. Власти страны пока не дали никакого ответа. Предприниматель был задержан силами Интерпола.

Напомним, ситуация с загрязнением нефти, поставляемой из РФ в Европу, возникла в конце апреля. Тогда поток был полностью остановлен по причине попадания в сырье хлорорганики. После в отношении руководителей российского узла "Транснефти", ответственных за инцидент, были возбуждены уголовные дела.

Компании Ружечко принадлежит узел учета сырья на территории Самарской области, через который, по версии следствия, органика и попала в нефтепровод. В мае бизнесмен был заочно арестован и объявлен в розыск.

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