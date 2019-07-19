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14:22

Патрушев порассуждал о влиянии зарубежных спецслужб на российскую молодежь

фото ЗакС политика Патрушев порассуждал о влиянии зарубежных спецслужб на российскую молодежь

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев публично выразил обеспокоенность вредоносной, с его точки зрения, работой разведок зарубежных государств, которые имеют идеологическое влияние на определенную часть отечественной молодежи. Его слова приводит "МБХ Медиа".

"Молодые люди могут попадать под влияние террористических и экстремистских организаций. Этому способствует деструктивная деятельность иностранных спецслужб, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей", - заявил Патрушев.

19 июля он провел встречу с врио петербургского губернатора Александром Бегловым.

Отметим применительно к сказанному чиновником, что самую широкую известность в России за последние два года получили признанная террористической, запрещенная в РФ организация "Сеть" и признанная экстремистской организация "Новое величие". Их предполагаемые участники проходят по уголовным делам. Их преследование продолжают оспаривать правозащитные организации. Одна из распространенных точек зрения на дело "Нового величия" состоит в том, что власть через сотрудников ФСБ сама создала эту организацию, куда путем провокации вовлекла молодых людей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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