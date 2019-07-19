Судья прочитала устав КПРФ и обязала зарегистрировать коммуниста кандидатом в депутаты Владимирского округа

Представитель партии КПРФ Олег Карабут через Куйбышевский районный суд смог отменить решение ИКМО «Владимирский округ» об отказе ему в регистрации кандидатом в местные депутаты. В пятницу, 19 июля, коммунист получил текст вынесенного накануне судебного решения.

Избирательная комиссия отказала в регистрации Карабута 10 июля, мотивировав это тем, что в своем заявлении о согласии баллотироваться он неправильно указал название выдвинувшего его избирательного объединения, то есть партии КПРФ. Представительница ИКМО «Владимирский округ» пояснила суду, что несколько слов в полном названии петербургского отделения компартии необходимо было писать полужирным шрифтом.

Кроме того, она добавила, что документ о выдвижении кандидата должно было принимать районное отделение КПРФ, в то время как Карабута выдвинуло городское.

По словам кандидата, заседание даже было отложено, чтобы судья Ирина Воробьева прочитала устав КПРФ.

- Надеюсь, устав ей понравился и она вступит в партию, - прокомментировал ЗАКС.Ру ситуацию Карабут.

После изучения партийного документа судья пришла к выводу, что решение ИКМО об отказе в регистрации было необоснованным. Суд обязал комиссию допустить Карабута до выборов во Владимирском округе.

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