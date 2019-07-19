Оскорбившему Путина картинкой жителю Карелии назначили административный надзор

Горсуд Костомукши назначил административный надзор сроком на три года местному жителю Роману Ватанену, оштрафованному ранее на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за публикацию изображения, уничижающего Владимира Путина, поведал глава "Агоры" Павел Чиков.

Отныне Ватанену запрещено покидать квартиру с 21:00 до 06:00. На протяжении трех лет он обязан появляться в ОВД Калевальского района два раза в месяц. Кроме того, мужчине запрещено без уведомления покидать пределы Карелии.

Ватанен уже был судим. В апреле текущего года он был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье об оскорблении власти. Поводом стало его сообщение "ВКонтакте", ругающее Путина и приближенных к нему чиновников.

Путин подписал закон о назначении штрафов лицам, неуважительно высказывающимся о власти и госсимволах, 18 марта.