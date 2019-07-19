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14:35

Оскорбившему Путина картинкой жителю Карелии назначили административный надзор

фото ЗакС политика Оскорбившему Путина картинкой жителю Карелии назначили административный надзор

Горсуд Костомукши назначил административный надзор сроком на три года местному жителю Роману Ватанену, оштрафованному ранее на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за публикацию изображения, уничижающего Владимира Путина, поведал глава "Агоры" Павел Чиков.

Отныне Ватанену запрещено покидать квартиру с 21:00 до 06:00. На протяжении трех лет он обязан появляться в ОВД Калевальского района два раза в месяц. Кроме того, мужчине запрещено без уведомления покидать пределы Карелии.

Ватанен уже был судим. В апреле текущего года он был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье об оскорблении власти. Поводом стало его сообщение "ВКонтакте", ругающее Путина и приближенных к нему чиновников.

Путин подписал закон о назначении штрафов лицам, неуважительно высказывающимся о власти и госсимволах, 18 марта.

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