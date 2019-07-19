КГИОП отказал заводу на улице Салова в статусе исторического памятника

Чиновники из КГИОП сочли необоснованными мнения экспертов, выступающих за присвоение дореволюционному зданию завода "Салолин" во Фрунзенском районе статуса исторического, сообщает издание "Канонер". Таким образом, собранная по данному поводу комиссия проголосовала "против".

Формальным обоснованием для такого решения стало то, что дом, воздвигнутый в 1911-1912 годах "полностью искажен многочисленными переделками". Кроме того, утверждается, что с архитектурно-художественной точки зрения он не является чем-то выдающимся, и строился как "утилитарное" сооружение.

На сегодняшний день постройка на улице Салова, задуманная как маслобойный завод, находится в заброшенном состоянии.