Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:50

КГИОП отказал заводу на улице Салова в статусе исторического памятника

фото ЗакС политика КГИОП отказал заводу на улице Салова в статусе исторического памятника

Чиновники из КГИОП сочли необоснованными мнения экспертов, выступающих за присвоение дореволюционному зданию завода "Салолин" во Фрунзенском районе статуса исторического, сообщает издание "Канонер". Таким образом, собранная по данному поводу комиссия проголосовала "против".

Формальным обоснованием для такого решения стало то, что дом, воздвигнутый в 1911-1912 годах "полностью искажен многочисленными переделками". Кроме того, утверждается, что с архитектурно-художественной точки зрения он не является чем-то выдающимся, и строился как "утилитарное" сооружение.

На сегодняшний день постройка на улице Салова, задуманная как маслобойный завод, находится в заброшенном состоянии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:30 От нового губернатора больше всего ждут повышения качества благоустройства

19:25 В администрации губернатора прочтут "1984" Оруэлла и книгу "Мозг. Инструкция по применению"

19:01 Суд вернул протокол на Горожанко в полицию

18:51 В столичный Музей Есенина, напугав сотрудников, наведался безликий дух

18:26 Арбитраж поставил точку в тяжбах Смольного и "Пулково" в споре о загрязнении реки Новой

18:00 Вишневский известил, что с ворот забора, ограждающего будущий парк на Смоленке, сняли оковы

17:49 ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряет 64 процента россиян   1

17:31 Путин подписал указ о введении режима электронных виз в Петербурге

17:23 Правозащитнице Романовой порекомендовали не приезжать в Петербург до выборов

17:01 Участник акции у столичного МГИК написал на избивших его полицейских заявление в СК   1

16:56 Шендерович: Весь диалог с обществом стал вестись только через ОМОН   1

16:35 Расходы на администрацию Путина в 2019 году увеличатся на почти 3 млрд рублей   1

16:35 Муниципал: В Горизбиркоме признали обоснованным отказ регистрировать «яблочников» кандидатами в депутаты МО «Гагаринское»

16:32 Генерала ФСБ вызвали на допрос после жалобы Шестуна   1

16:05 Украинский суд оставил Кирилла Вышинского под стражей   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru