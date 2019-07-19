Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:03

Топонимическая комиссия ждет предложений о том, какую улицу наименовать в честь Алферова

фото ЗакС политика Топонимическая комиссия ждет предложений о том, какую улицу наименовать в честь Алферова

В топонимической комиссии Петербурга ждут предложений горожан о том, какую безымянную улицу следует наречь в честь знаменитого российского физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова, поделился с "Петербургским дневником" член организации Алексей Ерофеев.

"Не хотелось бы, чтобы имя Алфёрова получил какой-то небольшой безымянный проезд. Считаю, что это должна быть широкая, светлая улица, которая будет соответствовать образу Жореса Ивановича, масштабу его личности, а он космический", - считает Ерофеев.

Историк уточнил, что к следующему заседанию бюро комиссии, которое пройдёт в начале сентября, строительный блок Смольного предоставит планы новых кварталов, среди которых наверняка найдётся улица, которой можно присвоить имя знаменитого физика.

Ранее, напомним, Владимир Путин поручил правительству Петербурга рассмотреть вопрос об установке мемориальной доски академику.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:03    
Переименовать надо площадь Сахарова-национал-предателя своей Родины!

15:23    
ленинский проспект ПО ЕГО УБЕЖДЕНИЯМ ВПОРУ

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:25 В администрации губернатора прочтут "1984" Оруэлла и книгу "Мозг. Инструкция по применению"

19:01 Суд вернул протокол на Горожанко в полицию

18:51 В столичный Музей Есенина, напугав сотрудников, наведался безликий дух

18:26 Арбитраж поставил точку в тяжбах Смольного и "Пулково" в споре о загрязнении реки Новой

18:00 Вишневский известил, что с ворот забора, ограждающего будущий парк на Смоленке, сняли оковы

17:49 ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряет 64 процента россиян   1

17:31 Путин подписал указ о введении режима электронных виз в Петербурге

17:23 Правозащитнице Романовой порекомендовали не приезжать в Петербург до выборов

17:01 Участник акции у столичного МГИК написал на избивших его полицейских заявление в СК   1

16:56 Шендерович: Весь диалог с обществом стал вестись только через ОМОН   1

16:35 Расходы на администрацию Путина в 2019 году увеличатся на почти 3 млрд рублей   1

16:35 Муниципал: В Горизбиркоме признали обоснованным отказ регистрировать «яблочников» кандидатами в депутаты МО «Гагаринское»

16:32 Генерала ФСБ вызвали на допрос после жалобы Шестуна   1

16:05 Украинский суд оставил Кирилла Вышинского под стражей   1

16:04 Муниципал: Суд отказался снимать с выборов оппозиционных кандидатов в Купчино

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru