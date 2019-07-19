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15:17

Справедливороссы внесли в Госдуму антикоррупционные инициативы

фото ЗакС политика Справедливороссы внесли в Госдуму антикоррупционные инициативы

Пакет законопроектов, призванный усложнить жизнь коррупционерам, внесли в Государственную думу члены фракции "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. Главный документ из представленных направлен на расширение статей Уголовного кодекса: эсеры хотят дополнить его статьей, карающей государственных служащих за незаконное обогащение, и апеллируют к стандартам международной юриспруденции.

"Эта норма позволяет наносить масштабные упреждающие удары по бастионам коррупции. Вовремя выявлять и наказывать любого чиновника, который начинает жить не по средствам. Сегодня только на фоне громких арестов и точечных "посадок" мы узнаем о несметных богатствах должностных лиц", - заявил политик, добавив к своей мысли то, что воровство является повседневным злом и что основные злоупотребления скрыты от широкого общественного внимания.

К незаконному обогащению партия Миронова приравнивает существенное (более 5 млн рублей) превышение активов уровня официального дохода. Максимальную меру наказания предлагается установить в виде 7 лет заключения. Эсеры также требуют публичного отчета о доходах и расходах совершеннолетних детей чиновников - для пресечения практики переписывания богатств на них.

Ранее попытки провести через федеральный парламент подобные инициативы для справедливороссов оказывались неудачными.

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