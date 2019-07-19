Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:57

Навальный: Легко победу Беглову не продадим

фото ЗакС политика Навальный: Легко победу Беглову не продадим

Организацию голосования на выборах петербургского губернатора в Псковской области резко раскритиковал политик Алексей Навальный, выразивший абсолютную уверенность в масштабных фальсификациях и подтасовках, которые произойдут.

"Через эти участки они, конечно, будут вбрасывать, мы видели, как это происходило в Москве, где Собянин тоже организовал себе дачные участки, и явка на них всегда была в два раза выше. Конечно же, на даче у тебя нет других дел - ни шашлычки пожарить, ни прополоть какую-нибудь репу - только и мечтаешь, чтобы идти и голосовать. Легко мы Беглову эту "победу" не продадим", - пообещал глава Фонда борьбы с коррупцией на авторском канале.

По его мнению, власть в лице врио губернатора Александра Беглова фактически вынуждена действовать таким образом, поскольку не в силах победить иначе.

О том, что около 20 участков для голосования откроется в Псковской области, глава ГИК Виктор Миненко объявил 10 июля. Некоторые политологи, такие, как Сергей Григорьев, спокойно относятся к этому шагу, уверяя, что выборы на значительном расстоянии от города могут пройти честно и прозрачно. Оппозиционеры, в том числе "системные", склонны относиться к расширению территории голосования с недоверием. Кандидат в губернаторы от "Справедливой России" Надежда Тихонова пытается оспорить принятое решение в Центризбиркоме.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:48    
Не секрет, что такие "победы" покупаются властью.

17:30    
16-16
Согласен. Такой речевой оборот не выдерживает никакой критики.

16:57   Игорь  
И тут Алешку понесло,
Уж Питер стал пугать Госдепом,
Сказал: "Поплатитесь за это!..
Озвучил некое число...

16:16    
Свою поганую сущность  эта продажная госдеповская тварь не смог спрятать. Даже победу на выборах он определяет в терминах "купить-продать".

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:25 В администрации губернатора прочтут "1984" Оруэлла и книгу "Мозг. Инструкция по применению"

19:01 Суд вернул протокол на Горожанко в полицию

18:51 В столичный Музей Есенина, напугав сотрудников, наведался безликий дух

18:26 Арбитраж поставил точку в тяжбах Смольного и "Пулково" в споре о загрязнении реки Новой

18:00 Вишневский известил, что с ворот забора, ограждающего будущий парк на Смоленке, сняли оковы

17:49 ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряет 64 процента россиян   1

17:31 Путин подписал указ о введении режима электронных виз в Петербурге

17:23 Правозащитнице Романовой порекомендовали не приезжать в Петербург до выборов

17:01 Участник акции у столичного МГИК написал на избивших его полицейских заявление в СК   1

16:56 Шендерович: Весь диалог с обществом стал вестись только через ОМОН   1

16:35 Расходы на администрацию Путина в 2019 году увеличатся на почти 3 млрд рублей   1

16:35 Муниципал: В Горизбиркоме признали обоснованным отказ регистрировать «яблочников» кандидатами в депутаты МО «Гагаринское»

16:32 Генерала ФСБ вызвали на допрос после жалобы Шестуна   1

16:05 Украинский суд оставил Кирилла Вышинского под стражей   1

16:04 Муниципал: Суд отказался снимать с выборов оппозиционных кандидатов в Купчино

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru