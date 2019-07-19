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Муниципал

16:04

Суд отказался снимать с выборов оппозиционных кандидатов в Купчино

фото ЗакС политика Суд отказался снимать с выборов оппозиционных кандидатов в Купчино

Фрунзенский районный суд 19 июля рассмотрел иски кандидатов от партии «Родина» Дмитрия Дороша и Инны Мельниковой к их конкурентам от «Парии роста», «Яблоко» и ЛДПР. Все они выдвинулись в муниципальный совет МО «Купчино». 

Суд 19 июля рассмотрел 11 исков, однако назначено было 14 судебных заседаний. Три из них – против кандидатов в МО от «Единой России» Константина Балаганского, Радика Зарипова и Юлии Адаховской. К ним Дорош и Мельникова иски отозвали, как следует из материалов картотеки суда. 

По представителям же оппозиционных партий суды состоялись: по 7 выдвиженцам от «Партии роста», 3 – ЛДПР, 1- «Яблоко». Как сообщил ЗАКС.Ру глава регионального отделения «Партии Роста» и учредитель издания «Новости Купчино» Павел Швец, суд в удовлетворении исков отказал, а каждое заседание длилось 2-3 минуты. Во всех заявлениях одинаковые претензии, по которым позиции суда и прокуратуры уже сформированы, добавил Швец. По его словам, претензии касались неправильного названия партии, неправильного указания адресов и отсутствия указания квалификации. Последнее не является обязательным требованием, а всё остальное у кандидатов было в порядке, пояснил лидер реготделения «Партии роста». Он считает, что заявители планировали найти недостатки в документах своих конкурентов уже после подачи исков.

- Цель была такая – закон позволяет в десятидневный срок оспорить регистрацию, в течение 10 дней они воспользовались правом подать иск, рассчитывая, что в процессе подготовки они что-нибудь «нароют», но ничего не «нарыли», - сказал Швец.

Также он сообщил, что самих заявителей на заседаниях судов не было. Их интересы представлял юрист главы МО «Купчино» Михаила Черепанова, уточнил представитель «Партии роста». 

Ранее он заявил, что иски поданы с подачи Черепанова. О том, что находящиеся у власти хотят удержать её в округе, говорил и заместитель координатора по идеологии ЛДПР Евгений Ененков. 

 

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